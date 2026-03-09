Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. marca 2026

Gašpar by mal byť vo väzbe, nie v televízii, tvrdí Matovič a spolu s Remišovou vyzýva opozíciu na bojkot diskusií – VIDEO


Matovičovci a Remišová vyzývajú opozíciu na bojkot



sni mka obrazovky 2026 03 09 o 12.59.12 676x337 9.3.2026 (SITA.sk) - Matovičovci a Remišová vyzývajú opozíciu na bojkot Tibora Gašpara v televíznych diskusiách. Hnutie Slovensko a strana Za ľudí si stoja za tým, že je neprijateľné, aby podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý je obžalovaný z mimoriadne závažných trestných činov, využíval televízny priestor na verejnú obhajobu a vytváranie tlaku na svedkov, prokurátorov či sudcov. Vyzvali preto opozičných politikov, aby s ním prestali chodiť do televíznych diskusií.

Pravidelný mediálny priestor


Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Gašpar je obžalovaný zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny priamo na najvyššom poschodí Prezídia Policajného zboru.

„Voči nemu v kauze Očistec svedčí približne 60 svedkov. Takýto človek by mal byť po správnosti v kolúznej väzbe, aby nemohol ovplyvňovať svedkov či sudcov – a nie aby sedel v televíznych štúdiách ako podpredseda parlamentu,“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého je neprípustné, aby obžalovaný politik využíval televízne relácie na útoky voči orgánom činným v trestnom konaní. Podľa predsedu hnutia je súčasne v rozpore s verejným záujmom, aby zločinec z televíznych obrazoviek manipuloval verejnú mienku a vytváral tak tlak na svedkov, sudcov či prokurátorov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Gašpar je takmer každý víkend hosťom televíznych diskusií, kde sa venuje najmä vlastnej obhajobe. V histórii SR sa nestalo, aby človek obžalovaný z mimoriadne vážnych trestných činov mal taký luxusný mediálny priestor na verejnú prezentáciu,“ upozornila poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Podľa nej už takmer nie je víkend, keď Gašpar nesedí v nejakej diskusii alebo nestojí na tlačovej konferencii, kde útočí na svedkov, policajtov, prokurátorov a súdy. Remišová zdôraznila, že ide o zneužívanie verejného priestoru na priamy či nepriamy nátlak. Poslankyňa súčasne vyzvala opozičné strany, aby prestali tieto praktiky legitimizovať.

Magušin hovorí o cielenej hre Smeru


„Ak opozícia myslí vážne svoje vyhlásenia o obrane právneho štátu, mala by prestať chodiť do diskusií s Tiborom Gašparom. My za stranu Za ľudí jasne hovoríme: s Tiborom Gašparom do diskusie nepôjdeme, aj keby to mala byť jediná relácia, do ktorej by sme boli pozvaní. Máme svoje hodnoty a nehodláme ich obetovať kvôli krátkodobým mediálnym výhodám,“ vyhlásila Remišová.

Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin sa rovnako domnieva, že ide o cielenú hru Smeru a verejnú obhajobu Gašpara. Je podľa neho neprijateľné, že sa už aj Úrad vlády SR stáva priestorom pre obhajobu trestne stíhaných osôb. Rovnako vyzval opozičných politikov, aby zvážili svoju účasť v diskusiách s Gašparom.

„Možno ide o konkurenčný boj o mediálny priestor, ale stojí to za to? Naozaj stojí pár minút v televízii za to, aby sme robili komparz obžalovanému politikovi, ktorý dva a pol roka masíruje verejnú mienku pred blížiacim sa súdom v kauze Očistec?“ dodal Magušin. Hnutie Slovensko a strana Za ľudí sú tak presvedčené, že bojkot diskusií s Gašparom bude jasným signálom, že to opozícia myslí s bojom proti mafii a korupcii vážne.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Opozícia predseda hnutia Slovensko
