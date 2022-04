Systémová pomoc pri zdražovaní? Podľa prezidentky by riešením mohol byť príspevok na bývanie

Netreba hľadať nové riešenia

Už nemôžeme dlhšie čakať

5.4.2022 - Systémovou pomocou pri zdražovaní na Slovensku by mohol byť príspevok na bývanie. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová . Tento každomesačný príspevok podľa nej zohľadňuje životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie.Štát by porovnal čisté príjmy domácností so zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie a príspevkom na bývanie by ich dorovnal tak, aby nízkopríjmovým domácnostiam umožnil dôstojné bývanie.„Pri rôznom možnom nastavení kritérií na nárok tohto príspevku by štát mohol pomôcť takmer miliónu ľudí. Netreba hľadať nové riešenia, netreba objavovať koleso, najmä ak v 23 z 26 krajín OECD , už takýto mechanizmus funguje," upozornila hlava štátu.Občanom Slovenska, ktorí sú dnes v riziku chudoby, by príspevok na bývanie podľa Čaputovej pomohol zvládnuť ťažkú situáciu, v ktorej sa pre zdražovanie ocitli. S pomocou na zvládnutie zdražovania si podľa nej nemôžeme dovoliť dlhšie čakať.Prezidentka SR si nemyslí, že dostatočnou a účinnou pomocou môže byť nejaká jednorazová dávka.„Najmä ak naše makroekonomické vyhliadky podľa Národnej banky Slovenska upozorňujú, že aj v nasledujúcom roku nás bude trápiť zvýšená inflácia. Odborníci sa preto prikláňajú k opakovanému a cielene adresovanému príspevku," dodala.