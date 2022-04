SZČO môžu stále žiadať o príspevky na udržanie zamestnanosti, Krajniakovo ministerstvo pripravilo pilotný projekt

V januári najviac pomoc využili stavebnícke firmy

Predbežné februárové čísla sú pozitívne

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k marcu tohto roka zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) už zhruba 2,44 miliardy eur. Úrady práce k rovnakému dátumu uzavreli cez 218-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Február je posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje tzv. prvej pomoci, a to do konca apríla tohto roka.Od začiatku marca sa už uplatňuje zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Ministerstvo práce taktiež pripravilo projekt na udržanie pracovných miest aj pre SZČO, na ktorých sa kurzarbeit nevzťahuje. Pilotný projekt sa uplatní zatiaľ za marec. Rezort práce a sociálnych vecí o tom informoval v tlačovej správe.Maximum v uhrádzanej sume počas tretej vlny pandémie sa podľa analýzy Inštitútu sociálnej politiky dosiahlo v decembri minulého roka. Údaje za január a február tohto roka signalizujú postupný útlm v čerpaní. Od novembra sa dynamicky upravuje odvetvová štruktúra vyplácanej prvej pomoci. Za január čerpali najviac prvej pomoci firmy z odvetvia priemyselnej výroby a stavebníctva.Pomoc na jedného zamestnanca pokračuje v opatrnom raste, čo signalizujú aj februárové údaje. Až viac ako štvrtina januárovej pomoci smerovala zasiahnutým subjektom prostredníctvom opatrenia 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %.Ešte za október minulého roka pripadala na jedno pracovné miesto finančná pomoc vo výške zhruba 351 eur. Prechod na atraktívnejší rámec Prvá pomoc plus za november a nasledujúce mesiace má pozitívny vplyv na výšku príspevku.„Aktualizovaný decembrový údaj presiahol 516 eur a za január sa dostal na hranicu 543 eur. Predbežné februárové čísla sú z tohto pohľadu taktiež pozitívne, a to 550 eur, pričom očakávame ďalšiu korekciu tohto ukazovateľa,“ uviedol analytik Matúš Baliak z Inštitútu sociálnej politiky. Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.