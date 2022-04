Zdražovanie pohonných hmôt otriasa majiteľmi áut. Ako jednoducho znížiť vplyv rastúcich cien?

Príklad: Ak denne dochádzame do práce vzdialenej 25 km (50 km denne 5 dní v týždni), zaplatíme v prípade auta so spotrebou 5,5 litra na 100 km pri cene 1,70 eura za liter* ročne za PHM 630 eur. Ak ide o auto s priemernou spotrebou 8 litrov PHM na 100 km, zaplatíme ročne 800 eur.







*Pozn.: Cena za 95 oktánový benzín Natural v 13. týždni roku 2022. Zdroj: ŠÚ SR

19.4.2022 (Webnoviny.sk) -Popularita zdieľania vecí rastie. Ak vlastníte vozidlo, ktoré nevyužívate na sto percent každý deň, oplatí sa vám zdieľať ho s ďalšími vodičmi. Zarobiť si môžete nielen na každodenné dochádzanie do práce, ale aj na víkendové výlety."Majiteľom vozidiel sme v roku 2021, ktorý bol prvým rokom pôsobenia HoppyGo na Slovensku, vyplatili vyše 32 000 eur. Mnoho majiteľov áut si myslí, že sa atraktívne zárobky týkajú iba nových modelov. Peniaze však zarábajú autá všetkých značiek, typov i veku. Záujem je o všetky modely áut, najmä počas dovolenkovej sezóny. Príkladom je Volvo S40 z roku 2007, ktorého majiteľ si prenajímaním vozidla zarobil už viac ako 2 000 eur," vysvetľujeMedzi ďalšie úspešné autá patria napríklad dvojročný VW Passat alebo desaťročná Honda Civic. "Vozidlo si dokáže zarobiť dosť peňazí, aj keď ho súbežne zdieľate a zároveň používate pre vlastnú potrebu. Priemerne si aktívny majiteľ zarobí 1 200 eur ročne," dodáva.Záujem o zdieľanie áut na Slovensku odštartovala pandémia koronavírusu, počas ktorej mnohé autá viac stáli, ako jazdili, ako aj nedostatok áut na trhu. Situácia na Ukrajine a rast cien pohonných hmôt trend ešte viac posilnili."Pre mnohých ľudí sa zdieľanie áut stáva doplnkom, prostredníctvom ktorého získajú krátkodobý prenájom SUV, úžitkových áut, kabrioletov alebo horúcich automobilových noviniek. Z pohľadu prenajímateľa je carsharing zaujímavou príležitosťou pre vlastníkov áut, ktorí dnes dlhodobo pracujú formou tzv. home office a už nevyužívajú auto na každodenné dochádzanie do práce. Zdieľaním auta si môžu vylepšiť rodinný rozpočet," vysvetľuje Juraj Andrejka.Za prvý rok fungovania HoppyGo na slovenskom trhu carsharingová platforma registruje vyše 170 nových majiteľov vozidiel. Výhodou platformy je, že majitelia za ponuku vozidla na prenájom nič neplatia a peniaze za prenájom dostanú na svoj bankový účet do piatich pracovných dní."Záujem o krátkodobý prenájom áut rastie, zvýšený záujem o zapožičanie áut sme zaznamenali najmä počas minulého leta v súvislosti s dovolenkovou sezónou. Dnes pripravujeme ďalšie nové spôsoby, ako ešte viac podporiť majiteľov vozidiel v prenájme áut. Chceme im pomôcť dosiahnuť ich finančné ciele, napríklad správnym nastavením cenotvorby. K dispozícii je náš tím špecialistov, ktorí sú pripravení majiteľom áut pomôcť, " dopĺňa Juraj Andrejka.