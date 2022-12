Sziget festival zverejnil prvých headlinerov na rok 2023

Maďarský Sziget, jeden z najlepších európskych festivalov, zverejnil prvé mená budúcoročného festivalu. V úlohe headlinerov sa v Budapešti od 10. do 15. augusta objavia aj Billie Eilish, David Guetta, Florence + The Machine a Imagine Dragons.





Zoznam mien je však dlhší a poteší mnohých hudobných a festivalových fanúšikov. Na Ostrove slobody budú koncertovať aj Sam Fender, Yungblud, Foals, Jamie xx, M83, Moderat, Frank Carter & The Rattlesnakes, Niall Horan, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl and The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Baby Queen, The Comet is Coming, Youngr, Los Bitchos či Destroy Boys.Zoznam tohtoročných headlinerov nastavuje latku Szigetu 2023 vysoko. V rámci svojho turné Happier Than Ever sa predstaví dvomi Brit Awards ovenčená speváčka Billie Eilish, ktorá pravdepodobne na Szigete odohrá aj skladby z pripravovaného albumu. Na hlavnom pódiu sa predstaví tiež stroj na hudobné hity David Guetta. Od jeho nezabudnuteľnej šou v roku 2018 Guetta prišiel s mnohými ďalším hitmi ako Crazy What Love Can Do s Becky Hill, I'm Good (Blue) s Bebe Rexha alebo s nedávno vydaným superthitom Damn (You've Got Me Saying).Britská indierocková kráľovná Florence + The Machine, povestná svojou magickou energiou a jedinečnou hudbou, sa na Sziget vracia s aktuálnou platňou Dance Fever, ktorou si získala srdcia fanúšikov aj hudobných kritikov. Na Sziget sa vráti aj americká pop-rocková kapela Imagine Dragons, ktorá je známa nielen svojimi hitmi, ale je aj povestná najlepšími živými vystúpeniami.Sziget festival, ktorý sa uskutoční už po 29. raz, každoročne premení budapeštiansky ostrov Óbuda na Ostrov slobody, ktorý ponúka návštevníkom celého sveta najväčších headlinerov súčasnosti, budúce hviezdy hudobných hitparád, pestrú ponuku kvalitných kapiel a hudobníkov celého sveta, ale aj množstvo kultúrnych zážitkov a možnosť opustiť svoj bežný život a ponoriť sa do sveta slobody a kultúrnych objavov.