Zverejnili upútavku a názov piateho filmu o Indianovi Jonesovi

Americká spoločnosť Disney zverejnila prvú upútavku piateho pokračovania série dobrodružných filmov o Indianovi Jonesovi. Avizovaná snímka bude mať názov Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones a ciferník osudu), informovala v piatok spravodajská stanica Sky News.V hlavnej úlohe neohrozeného archeológa sa opäť – a naposledy – objaví Harrison Ford, pričom po jeho boku účinkujú i Phoebe Wallerová-Bridgeová, John Rhys-Davies, Antonio Banderas či Mads Mikkelsen. Osemdesiatročný Ford je v mnohých scénach digitálne "omladený" a vyzerá podobne ako v predchádzajúcich filmoch tejto série.Premiéra filmu je naplánovaná na 30. júna 2023. Režisérom je James Mangold, ktorý stojí aj za filmami Kate a Leopold (2001), Walk the Line (2005) alebo Le Mans '66 (2019). Piaty diel série sa odohráva v 60. rokoch 20. storočia počas vrcholiacich vesmírnych pretekov medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom.Indiana Jones a Han Solo (zo sci-fi série Hviezdne vojny) sú dve úlohy, ktoré definovali Fordovu kariéru.Predchádzajúce štyri filmy o Indianovi Jonesovi režíroval Steven Spielberg a produkčne ich zastrešovala spoločnosť Georgea Lucasa. Hudbu ku všetkým dielom vrátane najnovšieho napísal John Williams. Štvorica filmov zaznamenala veľký komerčný úspech a získala dovedna i sedem Cien Akadémie – Oscarov.