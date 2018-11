Szijjártó podpísal so SAE dohodu o spolupráci v boji proti terorizmu

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Budapešť/Abú Zabí 12. novembra (TASR) - Dohodu o spolupráci v boji proti terorizmu medzi Maďarskom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) podpísal v pondelok v Abú Zabí maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjárto so šéfom diplomacie SAE šejkom Abdalláhom bin Zájidom Nahjánom.Podľa agentúry MTI maďarský minister zdôraznil, že v budúcnosti tieto krajiny zosúladia svoje protiteroristické akcie a vzájomne si vymenia informácie o príslušných krokoch."SAE sú mimoriadne dôležitou krajinou z hľadiska stability Blízkeho východu, pretože na jej území sa snaží usadiť mnoho teroristických organizácií. Ak by sa im to podarilo, znamenalo by to vážnu hrozbu pre bezpečnosť Európy pre jej zemepisnú polohu," dodal Szijjártó.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)