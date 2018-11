Teroristické ohrozenie vo Francúzsku má už zväčša vnútroštátny pôvod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. novembra (TASR) - Vo Francúzsku naďalej pretrváva vysoká miera ohrozenia teroristickými útokmi islamistov, avšak už nie zo zahraničia, ale predovšetkým zvnútra krajiny. Celkový počet atakov takéhoto charakteru však v tomto kalendárnom roku poklesol.Z informácií, ktoré zverejnili tamojšie úrady v predvečer tretieho výročia teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, vyplýva, že protiteroristický odbor prokuratúry vo francúzskej metropole začal v priebehu prvých deviatich mesiacov roka 2018 vyšetrovanie 84 prípadov. V porovnateľnom období predchádzajúceho roka to bolo až 130 prípadov, v ktorých jestvovalo podozrenie z teroristického pozadia.Počet vyšetrovaných prípadov poklesol aj preto, že sa do vlasti vrátilo zo Sýrie a Iraku menej francúzskych džihádistov, ako sa predpokladalo. Proces s 261 z nich sa pripravuje, na území spomínaných krajín by sa však stále malo podľa informácií rezortu vnútra v Paríži zdržiavať ďalších 700 francúzskych občanov, ktorých väčšina sa nechce alebo nemôže vrátiť do vlasti.Miera ohrozenia krajiny zostáva napriek pokojnému letu, ktoré v uplynulých týždňoch vyzdvihol aj vrchný prokurátor Francois Molins, vysoká, pohotovosť zainteresovaných zložiek najvyššia. Kompetentní upriamujú pozornosť predovšetkým na potenciálnych "osamotených vlkov" a na osoby z islamistického prostredia, už odsúdených radikálov, ktorí sa po prepustení z väzenia ocitli opäť na slobode.Štátny tajomník rezortu vnútra Laurent Nunez v tejto súvislosti upozornil, že Islamský štát utrpel také strany, že séria útokov podobná udalostiam z Paríža spred troch rokov, je už menej pravdepodobná.Koordinované útoky z Paríža spred troch rokov si v rôznych lokalitách metropoly na Seine vyžiadali 130 obetí a rádovo stovky zranených.