|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 28.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Václav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. septembra 2026
Padel má za sebou sa debut na Ázijských hrách. Dostane sa aj do programu olympijských hier?
Tagy: Ázijské hry 2026 padel
Padel je obľúbený šport Lionela Messiho či Cristiana Ronalda. Padel je rýchlo rastúci šport, ktorý obľubujú aj Cristiano Ronaldo, Lionel Messi či Carlos Alcaraz. V pondelok debutoval ako medailový ...
Zdieľať
28.9.2026 (SITA.sk) - Padel je obľúbený šport Lionela Messiho či Cristiana Ronalda.
Padel je rýchlo rastúci šport, ktorý obľubujú aj Cristiano Ronaldo, Lionel Messi či Carlos Alcaraz. V pondelok debutoval ako medailový šport na Ázijských hrách v japonskej Nagoji. A tento krok je považovaný za významný posun smerom k budúcej účasti padelu na olympijských hrách.
Padel je kombináciou tenisu a squashu a hrá sa na ihriskách obklopených sklenenými stenami. Odhaduje sa, že tento šport hrá približne 38 miliónov ľudí po celom svete a má ambíciu stať sa významnou globálnou disciplínou. Na Ázijských hrách sa prvýkrát predstavil ako oficiálny medailový šport v rámci najväčšieho kontinentálneho športového podujatia.
Joshea Malazarteová z Filipín po víťazstve v úvodnom zápase so svojou deblovou partnerkou Dannou Abadovou zhodnotila: "Padel je v Európe veľmi populárny a práve tu sa len začína, takže sme radi, že ho pridali.“ Padel vznikol v Latinskej Amerike a za posledné desaťročie zaznamenal obrovský rast predovšetkým v Európe.
Podľa oficiálnych údajov sa hrá v 170 krajinách a regiónoch na 85-tisíc ihriskách po celom svete. V Japonsku, ktoré hostí Ázijské hry 2026, je tento šport zatiaľ relatívne málo známy, preto oň diváci nejavili veľký záujem, aj keď bol vstup na zápasy zdarma.
Niektorí diváci si prišli padel pozrieť len zaujímavosti pre obedom. Šesťdesiat Juko Hiraiwová, ktorá sama padel hrá, povedala, že zápas bol veľmi dynamický a vzrušujúci, no publikum bolo "trochu tiché".
Na rozdiel od pokojnej atmosféry v Nagoji, v iných častiach sveta padel zažíva boom. Profesionálny okruh a aktuálny turnaj na štadióne Roland Garros v Paríži prilákali viac ako 80-tisíc divákov. Ďalšiu podporu športu dodávajú známe športové osobnosti vrátane futbalových ikon Ronalda a Messiho či jazdca F1 Maxa Verstappena.
Padel už bol súčasťou Európskych hier a podľa predstaviteľky Medzinárodnej padelovej federácie (IPF) Donatelly Del Gaudiovej je ďalším cieľom zaradenie športu do programu olympijských hier. "Tvrdohlavo a trpezlivo pracujeme na tom, aby sa to čoskoro podarilo,“ uviedla a dodala, že je potrebné rešpektovať olympijské časové harmonogramy.
V padeli sa štandardne hrá dvojhra a používa sa pevná raketa namiesto strunovej. Ihriská sú výrazne menšie ako v tenise a sú obklopené sklenenými stenami, ktoré sú využívané pri hre podobne ako v squashi. Malazarteová prirovnala padel k šachovej partii, kde je kľúčové otvárať uhly a neponáhľať sa s bodmi, na rozdiel od tenisu, kde je možné vyhrať bod aj jedným skvelým úderom.
IPF zdôrazňuje, že padel je šport, ktorý si užívajú hráči všetkých vekových kategórií a polovicu svetovej hráčskej základne tvoria ženy. Napriek vysokému počtu hráčov však divácky úspech nie je zaručený – squash mal napríklad niekoľko neúspešných snáh o zaradenie do olympijského programu, kým sa to podarilo až na pred OH 2028 v Los Angeles.
Kuvajťanka Mariam Al-Sarrajová poznamenala, že divácka podpora zápasov padelu rastie a v ostatnom období sú zápasy takmer vypredané, čo potvrdzuje rýchlo rastúcu popularitu sledovania tohto športu.
Padel si počas svojho ázijského debutu v Nagoji získal nových fanúšikov, ktorí nadšene obdivovali niektoré údery a výmeny. Pomohla k tomu aj účasť domácich hráčov Terujakiho Anda a Šinnosukeho Nakamuru, ktorí vyhrali napínavý zápas nad libanonskou dvojicou.
Del Gaudiová označila debut padelu na Ázijských hrách za „zdroj hrdosti“ pre celú komunitu okolo tohto športu a potvrdila, že ide o ďalší krok k jeho zaradeniu do olympijského programu.
Zdroj: SITA.sk - Padel má za sebou sa debut na Ázijských hrách. Dostane sa aj do programu olympijských hier? © SITA Všetky práva vyhradené.
Padel je rýchlo rastúci šport, ktorý obľubujú aj Cristiano Ronaldo, Lionel Messi či Carlos Alcaraz. V pondelok debutoval ako medailový šport na Ázijských hrách v japonskej Nagoji. A tento krok je považovaný za významný posun smerom k budúcej účasti padelu na olympijských hrách.
Padel je kombináciou tenisu a squashu a hrá sa na ihriskách obklopených sklenenými stenami. Odhaduje sa, že tento šport hrá približne 38 miliónov ľudí po celom svete a má ambíciu stať sa významnou globálnou disciplínou. Na Ázijských hrách sa prvýkrát predstavil ako oficiálny medailový šport v rámci najväčšieho kontinentálneho športového podujatia.
Joshea Malazarteová z Filipín po víťazstve v úvodnom zápase so svojou deblovou partnerkou Dannou Abadovou zhodnotila: "Padel je v Európe veľmi populárny a práve tu sa len začína, takže sme radi, že ho pridali.“ Padel vznikol v Latinskej Amerike a za posledné desaťročie zaznamenal obrovský rast predovšetkým v Európe.
V Japonsku nízky záujem
Podľa oficiálnych údajov sa hrá v 170 krajinách a regiónoch na 85-tisíc ihriskách po celom svete. V Japonsku, ktoré hostí Ázijské hry 2026, je tento šport zatiaľ relatívne málo známy, preto oň diváci nejavili veľký záujem, aj keď bol vstup na zápasy zdarma.
Niektorí diváci si prišli padel pozrieť len zaujímavosti pre obedom. Šesťdesiat Juko Hiraiwová, ktorá sama padel hrá, povedala, že zápas bol veľmi dynamický a vzrušujúci, no publikum bolo "trochu tiché".
Boom najmä v Európe
Na rozdiel od pokojnej atmosféry v Nagoji, v iných častiach sveta padel zažíva boom. Profesionálny okruh a aktuálny turnaj na štadióne Roland Garros v Paríži prilákali viac ako 80-tisíc divákov. Ďalšiu podporu športu dodávajú známe športové osobnosti vrátane futbalových ikon Ronalda a Messiho či jazdca F1 Maxa Verstappena.
Padel už bol súčasťou Európskych hier a podľa predstaviteľky Medzinárodnej padelovej federácie (IPF) Donatelly Del Gaudiovej je ďalším cieľom zaradenie športu do programu olympijských hier. "Tvrdohlavo a trpezlivo pracujeme na tom, aby sa to čoskoro podarilo,“ uviedla a dodala, že je potrebné rešpektovať olympijské časové harmonogramy.
V padeli sa štandardne hrá dvojhra a používa sa pevná raketa namiesto strunovej. Ihriská sú výrazne menšie ako v tenise a sú obklopené sklenenými stenami, ktoré sú využívané pri hre podobne ako v squashi. Malazarteová prirovnala padel k šachovej partii, kde je kľúčové otvárať uhly a neponáhľať sa s bodmi, na rozdiel od tenisu, kde je možné vyhrať bod aj jedným skvelým úderom.
Dopadne ako squash?
IPF zdôrazňuje, že padel je šport, ktorý si užívajú hráči všetkých vekových kategórií a polovicu svetovej hráčskej základne tvoria ženy. Napriek vysokému počtu hráčov však divácky úspech nie je zaručený – squash mal napríklad niekoľko neúspešných snáh o zaradenie do olympijského programu, kým sa to podarilo až na pred OH 2028 v Los Angeles.
Kuvajťanka Mariam Al-Sarrajová poznamenala, že divácka podpora zápasov padelu rastie a v ostatnom období sú zápasy takmer vypredané, čo potvrdzuje rýchlo rastúcu popularitu sledovania tohto športu.
Padel si počas svojho ázijského debutu v Nagoji získal nových fanúšikov, ktorí nadšene obdivovali niektoré údery a výmeny. Pomohla k tomu aj účasť domácich hráčov Terujakiho Anda a Šinnosukeho Nakamuru, ktorí vyhrali napínavý zápas nad libanonskou dvojicou.
Del Gaudiová označila debut padelu na Ázijských hrách za „zdroj hrdosti“ pre celú komunitu okolo tohto športu a potvrdila, že ide o ďalší krok k jeho zaradeniu do olympijského programu.
Zdroj: SITA.sk - Padel má za sebou sa debut na Ázijských hrách. Dostane sa aj do programu olympijských hier? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ázijské hry 2026 padel
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SZĽH a envirorezort v prvom kole spoločného projektu zmodernizujú sedem štadiónov za viac ako 24 miliónov eur
SZĽH a envirorezort v prvom kole spoločného projektu zmodernizujú sedem štadiónov za viac ako 24 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne?
Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne?