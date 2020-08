SZĽH: Konzílium odborníkov si neuvedomuje dôležitosť profesionálneho športu na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalší verejný apel z hokejového prostredia adresovaný konzíliu odborníkov. Po Asociácii profesionálnych hokejových klubov (APHK) aj Slovenský zväz ľadového hokeja so znepokojením prijal rozhodnutie epidemiológov a krízového štábu SR o septembrových obmedzeniach o účasti maximálne 500 ľudí v interiéroch počas športových podujatí."Mrzí nás, že konzílium neprihliadalo na opatrenia, ktoré sme zabezpečili, o ktorých sme ich informovali a neprihliadali ani na apel zo strany SZĽH a jednotlivých klubov, že takéto kroky by mohli ohroziť profesionálny šport a hokej na Slovensku. Obávame sa, že si neuvedomujú dôležitosť postavenia športu v spoločnosti," píše sa v stanovisku SZĽH aj pre SITA.Vedenie najväčšieho zimného športu na Slovensku zdôrazňuje, že schválené nariadenia bude rešpektovať."Výkonný výbor SZĽH schválil nariadenie Zdravotnej komisie SZĽH, aby kluby testovali na koronavírus svojich hráčov a členov realizačných tímov. Zväz pokryje testovanie ľudí zabezpečujúcich zápasy a testovanie mládežníckych reprezentácií. Hokejové kluby prijímajú hygienické opatrenia na svojich štadiónoch. Robia všetko preto, aby sa sezóna mohla začať napriek tomu, že po prvej 'korona vlne' zostali bez pomoci štátu. Zväz pripravuje začiatok jednotlivých súťaží podľa plánu. Ak konzílium odborníkov neprehodnotí obmedzenie počtu divákov na jednotlivých štadiónoch, môže to ohroziť budúcnosť tohto športu," doplnil SZĽH vo svojej reakcii.