ManCity rozbehol operáciu Messi, Soriano vraj rokuje s jeho otcom

Pod Guardiolom vyhral Ligu majstrov

Telo a duša Barcy

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Keď sa pred časom písalo o Interi Miláno ako o záujemcovi o služby Lionela Messiho , jeho tréner Antonio Conte vtipne poznamenal: "Skôr pohneme milánskou katedrálou ako podpíšeme najlepšieho futbalistu na svete."Od tohto úsmevného výroku prešiel necelý mesiac a dnes už existuje reálne klub, ktorý rozbehol operáciu príchodu rozhnevanej dlhoročnej hviezdy FC Barcelona . Výkonný riaditeľ Manchestru City Ferran Soriano už podľa španielskych médií odcestoval do Barcelony, aby sa tam stretol s Jorgem Messim, otcom a agentom Lionela Messiho.Podľa denníka The Times Messi už minulý týždeň telefonicky informoval trénera ManCity a svojho dlhoročného priateľa Pepa Guardiolu o svojom záujme stať sa členom jeho tímu.Messi pod vedením Guardiolu vyhral s FC Barcelona trikrát domácu najvyššiu súťaž a dvakrát Ligu majstrov . Podľa argentínskych médií je už v Manchestri pre 33-ročného fenomenálneho útočníka prichystaná trojročná zmluva s dvojročnou opciou.Príchod Messiho by zároveň znamenal aj predĺženie kontraktu s Guardiolom, ktorý sa mu tam končí v lete budúceho roku. "A rovnako by sa vlastníkovi Citizens šejkovi Mansourovi bin Zayed Al Nahyanovi splnil sen, ak by sa mu podarilo angažovať najlepšieho hráča súčasnosti. Samozrejme, bude rešpektovať dohodu s FC Barcelona. Na druhej strane Messiho rozhodnutie zavolať Guardiolovi je jasným indikátorom toho, čo sa chystá udiať," napísali The Times.Fenomenálny Argentínčan sa počas 20-ročného pôsobenia v FC Barcelona rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.Najmä počas posledných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho skvelom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane aktuálne skončenej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.