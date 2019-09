SZĽH otvoril v Liptovskom Hrádku prvé Športové komunitné centrum v SR

Na archívnej snímke člen Výkonného výboru SZĽH Martin Kohút. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 12. septembra (TASR) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) otvoril vo štvrtok v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku prvé Športové komunitné centrum na Slovensku.uviedol člen Výkonného výboru SZĽH Martin Kohút.Centrum poskytne pre deti ľadovú plochu s rozmerom 20x40 metrov, pričom v budúcnosti k nemu pribudnú aj ďalšie športoviská. Jedným z kľúčových prínosov centra je skutočnosť, že sa nachádza priamo v areáli základnej školy.skonštatoval Kohút.Financie na projekt pochádzajú z komerčných príjmov zväzu a bankového úveru. Investorom projektu je dcérska spoločnosť zväzu SZĽH Infra, na prevádzke sa spolupodieľa mesto Liptovský Hrádok. Okrem prevádzky získa mesto od SZĽH aj ďalšiu službu.vysvetlil Kohút. V rámci nej môžu deti hrať hokej alebo sa zlepšovať v korčuľovaní, ale rozhovory prebiehajú aj s krasokorčuliarmi.Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta aj okolitých obcí ľadovú plochu počas ôsmich mesiacov, od septembra do konca apríla.načrtol Kohút. Od mája do augusta sa v nej môže hrať in-line hokej, hokejbal prípadne ďalšie športy. Súčasťou centra budú štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu či menšia kaviareň.Iniciatívu SZĽH ocenil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).uviedol.Prvýkrát to podľa Rašiho bolo v roku 2017.povedal Raši.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že vrcholový šport je pre ňu dôležitý.skonštatovala.Primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger poukázal na to, že sa pokúsia "rozkorčuľovať" región, ktorý má 35.000 ľudí.uzavrel Tréger.