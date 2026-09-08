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08. septembra 2026
SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby?
Tagy: Výkonný výbor SZĽH
V extralige mužov sa v ročníku 2026/2027 predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v predchádzajúcej sezóne. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil licencie všetkým ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - V extralige mužov sa v ročníku 2026/2027 predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v predchádzajúcej sezóne.
Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil licencie všetkým seniorským klubom z extraligy, SHL aj II. ligy na sezónu 2026/2027. Odporúčanie na schválenie licencie, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre štart klubu v súťažnom ročníku, dali výkonnému výboru Licenčná komisia a príslušné Ligové rady – riadiace orgány každej z vyššie uvedených mužských súťaží.
Ako informuje oficiálny web SZĽH, všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili viaceré športovo-technické či marketingové požiadavky. Licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach.
"Teší nás, že výkonný výbor na odporúčanie licenčnej komisie schválil licencie všetkých účastníkov v troch slovenských mužských súťažiach. Niektoré licencie boli schválené podmienečne, a to z dôvodu dobehu procesno-administratívnych úkonov. Už tento štvrtok 10. septembra sa začne nová sezóna v Slovenskej hokejovej lige súbojom Dubnice proti projektu Slovensko 18. V utorok 15. septembra je na programe sviatočné 1. kolo v extralige a v sobotu 19. septembra sa oficiálne začne aj 2. liga. Tešíme sa na atraktívnu sezónu,“ uviedol na margo licenčného procesu Andrej Šťastný, člen Ligovej rady a člen Licenčnej komisie.
V najvyššej domácej súťaži sa v ročníku 2026/2027 predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v predchádzajúcej sezóne. Dvanásť tímov s pridelenou licenciou má aj Slovenská hokejová liga (SHL) a 14 účastníkov 2. liga.
"Všetky povinné procesné úkony máme za sebou, takže súťažný ročník 2026/2027 môže postupne odštartovať už aj v našich troch domácich mužských súťažiach. Veríme, že aktuálna sezóna prinesie mnoho skvelých zápasov, ktoré budú sledované nielen fanúšikmi priamo na hokejových štadiónoch, ale aj v televíznych prenosoch,“ zaželal si generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo.
Tipsport liga: HC’05 TAM Banská Bystrica, HC Košice, HC Prešov, HC Slovan Bratislava, HK 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce, HK Dukla Trenčín, HK Nitra, HK Poprad, HK Spišská Nová Ves, HKM Zvolen, Vlci Žilina
Slovenská hokejová liga: HK Skalica, HK Gladiators Trnava, HC crypto4me Tebs Bratislava, HK Levice, HC Nové Zámky, HC Mušla Topoľčany, HC 19 Humenné, HK Detva, HK Žiar nad Hronom, HK’95 Považská Bystrica, Rytieri Martin, TSS Group Dubnica
2.liga: HC Dukla Senica, HC Prievidza, HK Bardejov, HK Bratislava, HK Brezno, HK Esmark Košice, HK Iskra Partizánske, HK Sabinov, HK Trebišov, HKM Rimavská Sobota, HO Hamikovo Hamuliakovo, MHK Dolný Kubín, MHK Kežmarok, MŠK Púchov
Zdroj: SITA.sk - SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby? © SITA Všetky práva vyhradené.
Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil licencie všetkým seniorským klubom z extraligy, SHL aj II. ligy na sezónu 2026/2027. Odporúčanie na schválenie licencie, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre štart klubu v súťažnom ročníku, dali výkonnému výboru Licenčná komisia a príslušné Ligové rady – riadiace orgány každej z vyššie uvedených mužských súťaží.
Ako informuje oficiálny web SZĽH, všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili viaceré športovo-technické či marketingové požiadavky. Licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach.
"Teší nás, že výkonný výbor na odporúčanie licenčnej komisie schválil licencie všetkých účastníkov v troch slovenských mužských súťažiach. Niektoré licencie boli schválené podmienečne, a to z dôvodu dobehu procesno-administratívnych úkonov. Už tento štvrtok 10. septembra sa začne nová sezóna v Slovenskej hokejovej lige súbojom Dubnice proti projektu Slovensko 18. V utorok 15. septembra je na programe sviatočné 1. kolo v extralige a v sobotu 19. septembra sa oficiálne začne aj 2. liga. Tešíme sa na atraktívnu sezónu,“ uviedol na margo licenčného procesu Andrej Šťastný, člen Ligovej rady a člen Licenčnej komisie.
V najvyššej domácej súťaži sa v ročníku 2026/2027 predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v predchádzajúcej sezóne. Dvanásť tímov s pridelenou licenciou má aj Slovenská hokejová liga (SHL) a 14 účastníkov 2. liga.
"Všetky povinné procesné úkony máme za sebou, takže súťažný ročník 2026/2027 môže postupne odštartovať už aj v našich troch domácich mužských súťažiach. Veríme, že aktuálna sezóna prinesie mnoho skvelých zápasov, ktoré budú sledované nielen fanúšikmi priamo na hokejových štadiónoch, ale aj v televíznych prenosoch,“ zaželal si generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo.
Účastníci mužských hokejových súťaží na Slovensku v sezóne 2026/2027 (zdroj SZĽH):
Tipsport liga: HC’05 TAM Banská Bystrica, HC Košice, HC Prešov, HC Slovan Bratislava, HK 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce, HK Dukla Trenčín, HK Nitra, HK Poprad, HK Spišská Nová Ves, HKM Zvolen, Vlci Žilina
Slovenská hokejová liga: HK Skalica, HK Gladiators Trnava, HC crypto4me Tebs Bratislava, HK Levice, HC Nové Zámky, HC Mušla Topoľčany, HC 19 Humenné, HK Detva, HK Žiar nad Hronom, HK’95 Považská Bystrica, Rytieri Martin, TSS Group Dubnica
2.liga: HC Dukla Senica, HC Prievidza, HK Bardejov, HK Bratislava, HK Brezno, HK Esmark Košice, HK Iskra Partizánske, HK Sabinov, HK Trebišov, HKM Rimavská Sobota, HO Hamikovo Hamuliakovo, MHK Dolný Kubín, MHK Kežmarok, MŠK Púchov
Zdroj: SITA.sk - SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Výkonný výbor SZĽH
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