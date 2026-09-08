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08. septembra 2026
Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO
Tagy: Trestné oznámenie Útok Zlomeniny
Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky. Svet džuda sa stále spamätáva zo šoku po brutálnom útoku po skončení zápasu nemeckej Bundesligy medzi ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky.
Svet džuda sa stále spamätáva zo šoku po brutálnom útoku po skončení zápasu nemeckej Bundesligy medzi Gruzíncom Akakim Japaridzem z tímu JC Lipsko a Timom Cavaeliusom z TSV Abensberg.
Posledný menovaný súboj vyhral a z triumfu sa provokatívne radoval pred svojím súperom, ktorý toto konanie nezniesol a napadol ho.
Viacerými údermi ho zhodil na zem a pokračoval aj tam, najmä do oblasti tváre. Výsledkom bola dvojitá zlomenina čeľuste a prišiel aj o dva zuby, čo ho vyradí na šesť až osem týždňov, počas ktorých príde o účasť na majstrovstvách sveta.
Prípadom sa už zaoberá aj lipská polícia. "Obeť podala trestné oznámenie a vyšetrujeme prípad napadnutia," uviedol hovorca Moritz Peters.
Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky. "Medzinárodná federácia džuda, Európska únia džuda a Gruzínska federácia džuda boli o incidente informované v deň útoku," uviedla v tlačovej správe. Možný je dlhodobý alebo dokonca doživotný zákaz činnosti.
Cavaelius v súkromnom živote pracuje ako policajt, no zúčastnil sa na letných olympijských hrách v Paríži 2024. Sezóna sa mu zrejme po tomto útoku skončila.
Nemec, ktorý provokatívne oslavoval svoje víťazstvo so zaťatými päsťami smerom k Gruzíncovi, pravdepodobne pre zranenia vynechá MS v džude, ktoré sa začiatkom októbra konajú v Baku v Azerbajdžane.
"V súčasnom stave bude Timo dlhší čas mimo hry. Pre nášho športovca je to obzvlášť trpké vzhľadom na prebiehajúcu olympijskú kvalifikáciu," napísala vo svojom vyhlásení DJB.
Klub protívníka z JC Lipsko mu praje skoré uzdravenie a dištancoval sa od Japaridzeho konania: "Násilie nemá v našom športe miesto. Ako džudisti sa zastávame rešpektu, tolerancie, spravodlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti."
Zdroj: SITA.sk - Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svet džuda sa stále spamätáva zo šoku po brutálnom útoku po skončení zápasu nemeckej Bundesligy medzi Gruzíncom Akakim Japaridzem z tímu JC Lipsko a Timom Cavaeliusom z TSV Abensberg.
Posledný menovaný súboj vyhral a z triumfu sa provokatívne radoval pred svojím súperom, ktorý toto konanie nezniesol a napadol ho.
Viacerými údermi ho zhodil na zem a pokračoval aj tam, najmä do oblasti tváre. Výsledkom bola dvojitá zlomenina čeľuste a prišiel aj o dva zuby, čo ho vyradí na šesť až osem týždňov, počas ktorých príde o účasť na majstrovstvách sveta.
Zúčastnil sa OH
Prípadom sa už zaoberá aj lipská polícia. "Obeť podala trestné oznámenie a vyšetrujeme prípad napadnutia," uviedol hovorca Moritz Peters.
Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky. "Medzinárodná federácia džuda, Európska únia džuda a Gruzínska federácia džuda boli o incidente informované v deň útoku," uviedla v tlačovej správe. Možný je dlhodobý alebo dokonca doživotný zákaz činnosti.
Cavaelius v súkromnom živote pracuje ako policajt, no zúčastnil sa na letných olympijských hrách v Paríži 2024. Sezóna sa mu zrejme po tomto útoku skončila.
???? Lost the judo match — switched to boxing: Georgian fighter broke his opponent’s jaw after the bout
24-year-old Akaki Japaridze, competing for JC Leipzig, lost to German judoka Timo Cavelius in a Bundesliga match on September 5.
After the contest was over, Japaridze allegedly… pic.twitter.com/0U1DYprNZ2
— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026
Odsúdili konanie vlastného hráča
Nemec, ktorý provokatívne oslavoval svoje víťazstvo so zaťatými päsťami smerom k Gruzíncovi, pravdepodobne pre zranenia vynechá MS v džude, ktoré sa začiatkom októbra konajú v Baku v Azerbajdžane.
"V súčasnom stave bude Timo dlhší čas mimo hry. Pre nášho športovca je to obzvlášť trpké vzhľadom na prebiehajúcu olympijskú kvalifikáciu," napísala vo svojom vyhlásení DJB.
Klub protívníka z JC Lipsko mu praje skoré uzdravenie a dištancoval sa od Japaridzeho konania: "Násilie nemá v našom športe miesto. Ako džudisti sa zastávame rešpektu, tolerancie, spravodlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti."
Zdroj: SITA.sk - Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Trestné oznámenie Útok Zlomeniny
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