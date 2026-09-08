Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO


Tagy: Trestné oznámenie Útok Zlomeniny

Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky. Svet džuda sa stále spamätáva zo šoku po brutálnom útoku po skončení zápasu nemeckej Bundesligy medzi ...



Zdieľať
66acb53845171232904832 scaled 1 676x459 8.9.2026 (SITA.sk) - Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky.


Svet džuda sa stále spamätáva zo šoku po brutálnom útoku po skončení zápasu nemeckej Bundesligy medzi Gruzíncom Akakim Japaridzem z tímu JC Lipsko a Timom Cavaeliusom z TSV Abensberg.

Posledný menovaný súboj vyhral a z triumfu sa provokatívne radoval pred svojím súperom, ktorý toto konanie nezniesol a napadol ho.

Viacerými údermi ho zhodil na zem a pokračoval aj tam, najmä do oblasti tváre. Výsledkom bola dvojitá zlomenina čeľuste a prišiel aj o dva zuby, čo ho vyradí na šesť až osem týždňov, počas ktorých príde o účasť na majstrovstvách sveta.

Zúčastnil sa OH


Prípadom sa už zaoberá aj lipská polícia. "Obeť podala trestné oznámenie a vyšetrujeme prípad napadnutia," uviedol hovorca Moritz Peters.

Okrem právnych následkov oznámila Nemecká federácia džuda (DJB) aj vážne športové následky. "Medzinárodná federácia džuda, Európska únia džuda a Gruzínska federácia džuda boli o incidente informované v deň útoku," uviedla v tlačovej správe. Možný je dlhodobý alebo dokonca doživotný zákaz činnosti.

Cavaelius v súkromnom živote pracuje ako policajt, no zúčastnil sa na letných olympijských hrách v Paríži 2024. Sezóna sa mu zrejme po tomto útoku skončila.


Odsúdili konanie vlastného hráča


Nemec, ktorý provokatívne oslavoval svoje víťazstvo so zaťatými päsťami smerom k Gruzíncovi, pravdepodobne pre zranenia vynechá MS v džude, ktoré sa začiatkom októbra konajú v Baku v Azerbajdžane.

"V súčasnom stave bude Timo dlhší čas mimo hry. Pre nášho športovca je to obzvlášť trpké vzhľadom na prebiehajúcu olympijskú kvalifikáciu," napísala vo svojom vyhlásení DJB.

Klub protívníka z JC Lipsko mu praje skoré uzdravenie a dištancoval sa od Japaridzeho konania: "Násilie nemá v našom športe miesto. Ako džudisti sa zastávame rešpektu, tolerancie, spravodlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti."


Zdroj: SITA.sk - Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Trestné oznámenie Útok Zlomeniny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby?
<< predchádzajúci článok
Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 