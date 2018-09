SZRB Asset Management mení názov na Slovak Investment Holding

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

vysvetľuje dôvody tohto kroku: "Spoločnosť SZRB Asset Management dosiahla svojím viac než štvorročným pôsobením na trhu reputáciu spoľahlivého, širokospektrálneho, inovatívneho a úspešného investičného partnera. Podporu investícií sme zastrešovali pomocou viacerých platforiem. Nakoľko Slovak Investment Holding (SIH) bol tou vlajkovou loďou, kde sa stretávalo najviac investičných projektov, naši partneri prirodzene časom začali vnímať celú našu skupinu práve pod týmto menom. SIH aj po zmene mena ostáva v 100-percentom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Materskej banke sme za doterajšiu aj budúcu podporu a spoluprácu vďační."SIH a jeho spoločnosti podporujú projekty z oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo zdrojov verejných a súkromných investorov. SIH financuje projekty na báze návratnej finančnej pomoci, teda nie grantovým spôsobom. To znamená, že všetky finančné zdroje zainvestované skupinou SIH sa spätne splácajú a následne sú skupinou SIH opätovne využívané na podporu nových projektov. "V oblastiach, kde je to ekonomicky možné, považujeme návratné financovanie za najefektívnejší spôsob využívania verejných, investičných zdrojov," vysvetľuje generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.Okrem zmeny názvu SIH budú premenovávame aj ďalšie spoločnosti v rámci tejto skupiny. Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. bude po novom National Development Fund I., s. r. o. (NDF I.). Pôvodný Slovak Investment Holding, a.s. mení svoj názov na National Development Fund II., a.s. (NDF II.). Názov spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. ostáva zachovaný. Aktivity súvisiace s poradenstvom v rámci Investičného plánu pre Európu budú združené pod hlavičkou European Investment Advisory.