T-Mobile US podpísal s Nokiou kontrakt na dodávku 5G siete

Londýn 30. júla (TASR) - T-Mobile US podpísal s Nokiou dohodu o dodávke vybavenia siete piatej generácie (5G), uviedli v pondelok firmy. Hodnota kontraktu predstavuje 3,5 miliardy USD (3 miliardy eur). To je zatiaľ najväčší kontrakt na dodávku siete 5G a signál, že sa blíži čas modernizácie mobilných sietí.Tretí najväčší mobilný operátor v USA T-Mobile US, ktorý sa v apríli dohodol na fúzii so Sprintom, aby mohol lepšie konkurovať americkým telekomunikačným gigantom Verizon a AT&T, uviedol, že niekoľkoročný dodávateľský kontrakt s Nokiou mu umožní, aby ako prvý poskytoval služby 5G po celých USA.Kontrakt je veľmi dôležitý pre Nokiu, na ktorej výsledky má už niekoľko rokov negatívny vplyv klesajúci dopyt po existujúcich 4G sieťach.