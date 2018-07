V Nemecku bude v utorok poriadne horúco, očakáva sa najteplejší deň

Ilustračná snímka Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Offenbach 30. júla (TASR) - Posledný júlový deň - utorok - by sa mohol stať najteplejším dňom roka 2018 v Nemecku.Podľa tamojšej meteorologickej služby DWD so sídlom v Offenbachu možno od Meklenburska-Predpomoranska až po juhozápad spolkovej republiky očakávať teploty prevyšujúce hranicu 35 stupňov Celzia. V niektorých lokalitách v centrálnej časti Nemecka však nemožno vylúčiť ani teploty do 39 stupňov Celzia.Tohtoročný teplotný rekord v Nemecku drží Duisburg-Baerl, kde 26. júla ortuť teplomerov vystúpila až na 38,0 stupňa Celzia.Historický teplotný rekord v spolkovej republike má hodnotu 40,3 stupňa Celzia a spája sa s Kitzingenom v spolkovej krajine Bavorsko, kde takúto teplotu namerali v roku 2015 hneď dvakrát, a to 5. júla i 7. augusta.