T. Pauhofová: Všetci túžime iba po jednom - byť šťastní

Táňa Pauhofová, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. septembra - Po čom muži túžia je názov novej českej komédie, ktorá je v kinách od 20. septembra. Na veľké plátna sa s ňou vracia režisér a scenárista úspešnej romantickej komédie Pohádky pro Emu Rudolf Havlík. Do svojej novinky obsadil herecké hviezdy Annu Polívkovú a Jiřího Langmajera. Vo filme o večnom súperení mužského a ženského sveta, ktorého scenár napísal režisér spoločne so spisovateľkou Radkou Třeštíkovou, si zahrala aj slovenská herečka Táňa Pauhofová. Divákom sa predstaví ako krásna mladá šéfredaktorka pánskeho časopisu.





"Cez tie svoje postavy často objavujem a dopĺňam aj vlastnú ženskosť. Tie moje postavy sú také výborné trenažéry," povedala s úsmevom pre TASR Pauhofová, pre ktorú bol titul Po čom muži túžia prvou spoluprácou s režisérom Havlíkom. Herečka priznala, že práve jeho predchádzajúci titul Pohádky pro Emu, ktorý natočil s Ondřejom Vetchým a Aňou Geislerovou, bol hlavný dôvod, prečo sa rozhodla byť súčasťou Havlíkovho nového filmu. "Pred podpísaním zmluvy som sa stretla s Rudom, je to absolútny parťák, dobrodruh, natočil fantastickú sériu dokumentov pre Českú televíziu Na vlastní nohy, sú to vynikajúce dobrodružné cestopisy," prezradila herečka, ktorá v Havlíkovi objavila spriaznenú dušu, "našli sme spoločnú reč v rámci záujmov aj toho, ako vidíme vôbec film, čo nás na ňom baví, čo od neho očakávame. Ani jeden z nás nechce chodiť do práce, ale chceme robiť niečo, čo nás baví a napĺňa. Ani jeden z nás nie je predpojatý voči žánrom."Členka Činohry Slovenského národného divadla priznala, že ako každý človek hľadá v živote symbiózu a rovnováhu. Tým, že v divadle má možnosť robiť enormne náročné veci, stvárňuje herecky aj psychologicky náročné postavy, ktoré má veľmi rada, pretože ju obohacujú a nútia premýšľať, zároveň chápe ľudí, ktorí sa potrebujú odstrihnúť od každodenných problémov a starostí. Chcú si oddýchnuť, vypnúť a zabaviť sa pri žánri romantickej komédie. "Filmy Všetko alebo nič, teraz Po čom muži túžia, kedysi to bol Wilsonov sú pre mňa veci na vyváženie, oddychovky. Zároveň som ochotná a schopná akceptovať všetkých kritikov a ľudí, pre ktorých toto žánrom nie je alebo nie je to kvalitné, ale za všetkými týmito projektmi si remeselne stojím."Filmová novinka Po čom muži túžia je síce komédiou, ale divákov predsa nabáda k premýšľaniu nad otázkou, kto to má v živote ľahšie. Sú to muži alebo ženy? "To je večná otázka porozumenia dvoch pohlaví," zareagovala opäť s úsmevom Pauhofová. "Myslím si, že treba ešte urobiť krok naspäť, úplne najdôležitejšie je porozumieť samému sebe. A potom pozorovať a s ľahkosťou prijímať to, po čom túžia iní. Myslím si, že všetci túžime iba po jednom - byť šťastní, akurát každý si pod tým šťastím predstavuje niečo iné a k tomu šťastiu často vedú rôzne cesty," dodala.