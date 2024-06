T. Ramba o filme Zápisník alkoholičky: Je to masaker (video)

Zápisník alkoholičky je názov nového filmu režiséra Dana Svátka. Program kín obohatí začiatkom júla. "Otvára tému, o ktorej sa v našej spoločnosti vie a predsa sa o nej mlčí - pitie alkoholu z pohľadu ženskej závislosti," približuje snímku nakrútenú podľa bestselleru Michaely Duffkovej distribučná spoločnosť Bontonfilm. Avizuje "strhujúci" herecký výkon v hlavnej úlohe. Predvedie ho držiteľka Českého leva Tereza Ramba.





Svátek, ktorý sa téme alkoholizmu venoval aj vo filme Úsmevy smutných mužov (2018), vychádza v novinke z reálnych zážitkov, ktoré na svojom blogu Zápisník alkoholičky zdieľalaDuffková. Film predvedie divákom, ako pijú ženy. Aké ľahké je podľahnúť závislosti, aké ťažké si ju pripustiť a ešte ťažšie sa z nej dostať.Prináša otvorenú a úprimnú filmovú spoveď abstinujúcej alkoholičky a pohľad na alkoholizmus žien. "Musím povedať, že som veľmi rozmýšľala, či úlohu vziať, hlavne kvôli deťom. Keď som dostala scenár s tým, že by som to rozhodne mala hrať, úplne som sa vydesila. Necítila som sa ešte pripravená na taký ponor. Dá sa povedať, že som si od prvého pôrodu vyberala pozitívnejšie témy," opisuje Ramba svoje zoznámenie sa s rolou. "Ale nakoniec som po veľkej rodinnej porade a po starostlivom uvážení zistila, že ma to šialene láka. Teraz spätne som za to rozhodnutie vziať tento projekt neskutočne vďačná. Je to masaker, ale občerstvilo ma to, otvorilo to vo mne množstvo tém," priznáva herečka.Vo filme stvárňuje mladú, krásnu a úspešnú ženu, ktorá sa vydá, stane sa mamičkou a plánuje si budúcnosť. Vlastne jej nič nechýba, občas si dá jeden pohárik, niekedy aj dva. A potom už naozaj posledný. A potom sa zrazu ocitá úplne na dne. Aké ťažké je priznať si problém s pitím? Prečo nie je prekážkou závislosti ani malé dieťa? Kde vziať silu sa liečiť a čo nasleduje potom? "Hlavná hrdinka sa rozhodla nevzdať, nastúpiť liečbu a bojovať so svojím démonom aj o svoju rodinu, dodáva distribučná spoločnosť k príbehu, ktorý zažíva dnes prekvapivo mnoho žien, väčšinou v tajnosti.Česká filmová novinka vstúpi do slovenských kín 4. júla.