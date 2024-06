Video: Ondrej Kandráč s dcérou Emkou nahrali pieseň Chráň nás, chráň

Ondrej Kandráč s dcérou Emkou nahrali pieseň Chráň nás, chráň. Na hudbu skladby Lift Me Up z repertoáru americkej speváčky Rihanny napísal text Vladimír Puchala. Ku skladbe vznikol aj pôsobivý videoklip.





"Myslím si, že každý otec sa dokáže zrieknuť svojho anjela strážneho, aby šiel strážiť jeho deti. S dcérou Emkou som naspieval pieseň ku Dňu otcov. Svoje deti nenútim, aby išli mojou cestou, aby spievali. Čakal som, či nám príde do cesty skladba, ktorá by oslovila Emku i mňa. A prišla táto krehká melódia. Presne toto sme chceli, aby to bola skladba jednoduchá i naliehavá. Aby oslovila mladých a zaujala starších," povedal Ondrej Kandráč.Zároveň dodal, že: "Vlado Puchala napísal text, ktorý je prosbou otca a dcéry, adresovanou anjelom strážnym. Je to pieseň aj o viere. Viera nie je pragmatická, nežiada argumenty, nečaká výhody. Pieseň je tiež vyjadrením medzigeneračnej súdržnosti, ktorú v dnešnej dobe tak veľmi potrebujeme. Vzájomná láska, súdržnosť a viera, to sú hodnoty, ku ktorým sa v mojej rodine hlásime. V texte je čas, ktorý ľudí na chvíľu spája a potom rozdeľuje. A je tam aj Boh, ktorý nás znovu spojí niekde vo večnosti. Kedysi sme mali doma obraz anjela strážneho, ktorý stojí za dvoma malými deťmi na zlomenom moste nad rozbúrenou riekou. Tak aj o tom je táto pieseň."