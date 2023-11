T. Taraba: Vieme, ako budeme riadiť štát, príde legislatívna smršť

Vláda má jasnú predstavu o tom, čo chce so Slovenskom urobiť. Národnú radu (NR) SR čaká legislatívna smršť. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v pléne parlamentu počas diskusie o programovom vyhlásení vlády (PVV).





"Nemusíte sa obávať, že PVV nie je jasne zadefinované. Každý z nás veľmi dobre vie, čo sa pod ktorou vetou skrýva, a presne vieme, kedy s akým zákonom prídeme," povedal Taraba. Skonštatoval, že ak budú poslanci chcieť spolupracovať, bude priestor na vylepšovanie zákonov. "Nemusíte sa obávať, že nevieme, čo chceme," povedal poslancom s tým, že vláda bude riadiť krajinu efektívne a dobre.Za viaceré krátkodobé ciele envirorezortu označil napríklad potrebu odstrániť problémy a nezrovnalosti, ktoré vznikli pri zmenách legislatívy v uplynulom volebnom období. Poukázal na negatívne dôsledky pre samosprávy aj na nedostatky v zákonoch. Kritizoval aj reformu národných parkov, vidí za tým snahu o realitný biznis.Minister reagoval aj na výčitky opozície, že PVV obsahuje málo konkrétnych krokov. Poznamenal, že predchádzajúca vláda svoj program tvorila tak, že doň zaradila všetky predvolebné sľuby, a nepodarilo sa jej ich plniť. V rámci reakcie tiež poznamenal, že KDH malo možnosť byť súčasťou vlády a vedome sa rozhodlo byť v opozícii. Myslí si, že spoločne mohli vo vláde presadiť omnoho viac.Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková pripomenula predvolebné sľuby KDH o tom, že do vlády so Smerom-SD nepôjde. "Sľub sme aj dodržali," podčiarkla. Deklarovala, že pri žiadnom zákone nebude hnutie "obchodovať" s vládou, ale sa bude pozerať na jeho obsah."Neviem, či sa máme tešiť alebo skôr báť," reagoval na Tarabove slová o legislatívnej smršti líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Verí, že vládnej väčšine sa napokon nepodarí zmeniť volebný systém na Slovensku.Vladimíra Marcinková (SaS) označila za absurdné, že Taraba využil priestor v NR SR na "kopnutie si" do opozičnej strany miesto toho, aby bližšie predstavil PVV. Prístup kabinetu k rokovaniu o jeho programovom vyhlásení označila za dôkaz, že vláda svoj program vníma ako zdrap papiera a nepovažuje ho za dôležitý. Nesúhlasí s kritikou reformy národných parkov a deklarovala zámer ich ochrany do budúcna.