Nahrávka, ktorou Fico útočil na prokurátorov Repu a Šúreka v kauze Kučerku, bola zmanipulovaná

“ vyhlásili experti, podľa ktorých boli zistené znaky manipulácie s nahrávkou, pravdepodobne nástrojom DaVinci Resolve.

15.11.2023 (SITA.sk) - Nahrávka, ktorú zverejnil predseda strany Smer-SD a súčasný premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej besede v decembri 2020 s čiernymi koženými kabátmi za chrbtom, a mala slúžiť na diskreditáciu prokurátorov Ondreja Repu Michala Šúreka v kauze Mariána Kučerku, bola zmanipulovaná. Informoval o tom Denník N s tým, že pre denník Postoj to potvrdil kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru. Ako experti vysvetlili, nahrávka bola zložená minimálne z dvoch zvukových záznamov a sú tam sporné body v minimálne troch časoch. Boli teda zaznamenané zmeny charakteru nahrávky a tiež rôzne úrovne hlasitosti.„Tie mohli znamenať rôzne podmienky nahrávania alebo v tomto prípade je pravdepodobnejšia úprava a zasahovanie do zásahu do záznamu po jeho vyhotovení,Denník N pripomenul, že prokurátori od začiatku vyzývali, že v prípade, ak niekto nahrávkou disponuje, aby ju pustil celú a nielen zostrihané časti, ktoré sú vytrhnuté z kontextu.