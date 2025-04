Tabaková skončila na ministerstve športu, Huliak označil jej prácu za trápne a primitívne statusy – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.4.2025 (SITA.sk) - Bývalá poslankyňa parlamentu Romana Tabaková skončila na ministerstve cestovného ruchu a športu . Ako uviedol šéf retortu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD ), exposlankyňa pre ministerstvo pracovala 40 hodín mesačne, pričom jej úlohou bola propagácia ženského športu a športovej bezpečnosti. Za to dostávala mesačne 1600 eur. Minister však jej prácu označil za trápne a primitívne statusy.Tabaková mala podľa Huliaka úväzok aj v Národnom športovom centre a to za 1200 eur mesačne. Keď sa na to podľa vlastných slov dopytoval, bolo mu naznačené „že tam nerobí vôbec nič".„Týmto dňom rozväzujem akékoľvek dohody pani Romany Tabák s ministerstvom cestovného ruchu a športu," povedal Huliak s tým, že bývalá poslankyňa končí aj v Národnom športovom centre. Ako doplnil, podobné „trápne statusíky" aké produkovala bývalá poslankyňa totiž spraví aj jeho päťročná dcéra.Huliak dodal, že peniaze na šport a cestovný ruch by mali ísť skutočne do športu a cestovného ruchu. Zároveň sa podľa vlastných slov snaží šetriť peniaze daňových poplatníkov.