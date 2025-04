EFSA spúšťa piaty ročník osvetovej kampane Safe2Eat na posilňovanie dôvery občanov EÚ v bezpečnosť potravín

Významný úspech Safe2Eat v roku 2024: Viac informovaných a zodpovedných spotrebiteľov

Čo je nové v roku 2025?



Rozšírenie kampane do 23 krajín vrátane piatich nových účastníkov, čím sa rozšíri jej dosah a zapojenie v celej Európe.



Riešenie kľúčových obáv spotrebiteľov týkajúcich sa bezpečnosti potravín, ako je úloha vedy pri zaisťovaní bezpečných potravín, význam jasného označovania potravín a výhody znižovania potravinového odpadu.



Zlepšenie dostupnosti informácií o bezpečnosti potravín prostredníctvom nových, ľahko zrozumiteľných zdrojov prispôsobených rôznym demografickým a kultúrnym podmienkam.



Úrad EFSA sa zaviazal k dlhodobému úspechu

Zapojte sa

O EFSA

4.4.2025 (SITA.sk) -Po minuloročnom úspechu pokračujeuž piatym ročníkom s rekordným počtom zapojených krajín. V porovnaní s 18 krajinami v roku 2024 ide o významné rozšírenie, ktoré pomôže osloviť viac európskych občanov a poskytnúť im prístup k užitočným a praktickým radám pre bezpečné zaobchádzanie s potravinami. Úrad EFSA spolu s národnými partnermi v celej Európe spúšťa kampaň na rok 2025 so širším dosahom a s cieľom poskytnúť spotrebiteľom zrozumiteľné a vedecky podložené informácie o bezpečnosti potravín.Slovensko sa do kampane zapája spolu s ďalšími 22 krajinami: Albánskom, Belgickom, Bosnou a Hercegovinou, Cyprom, Českom, Čiernou Horou, Estónskom, Fínskom, Gréckom, Chorvátskom, Írskom, Lotyšskom, Luxemburskom, Maďarskom, Nórskom, Poľskom, Rakúskom, Rumunskom, Severným Macedónskom, Španielskom, Talianskom a Tureckom.Minuloročný ročník kampane dosiahol pozoruhodné výsledky. Podľa prieskumu agentúry Ipsos z decembra 2024, čo predstavuje viac než dvojnásobný nárast oproti roku 2023 (19 %). Vďaka aktivitám na sociálnych sieťach, spolupráci s influencermi a rôznym mediálnym iniciatívam kampaň zasiahla viac ako 50 miliónov Európanov a posilnila dôležitosť bezpečnosti potravín pri každodenných rozhodnutiach.Najzásadnejším prínosom však bola zmena v postojoch spotrebiteľov. Ľudia, ktorí kampaň zaregistrovali, začali. Zároveň sa výrazneRespondenti tiež uviedli, že získali lepšie znalosti o predchádzaní rizikám spojeným s potravinami.Tohtoročná kampaň stavia na úspechoch z minulého roka a zameriava sa na:"Keďže sa európski spotrebitelia pohybujú v zložitom potravinovom prostredí, je dôležité, aby mali možnosť prijímať informované rozhodnutia," povedal výkonný riaditeľ EFSA Bernhard Url. "Kampaň Safe2Eat preklenuje priepasť medzi vedeckými poznatkami o bezpečnosti potravín a každodennými rozhodnutiami a poskytuje jasné a praktické informácie, ktoré podporujú dôveru spotrebiteľov. Rozšírením na ešte viac krajín v roku 2025 urobíme ďalší krok k tomu, aby mal každý európsky občan prístup k spoľahlivým, vedecky podloženým usmerneniam o bezpečnosti potravín."V priebehu roka budú prebiehať rozmanité aktivity kampane Safe2Eat na národnej i európskej úrovni. Všetkým spotrebiteľom odporúčame navštíviť oficiálne webové sídlo kampane , prezrieť si vzdelávacie materiály a zapojiť sa do obsahu kampane na sociálnych sieťach s použitím hashtagu #Safe2EatEU.Úrad EFSA je agentúra Európskej únie. Bola zriadená v roku 2002 s cieľom poskytovať nestranné vedecké poradenstvo pre manažérov riadenia rizík a informovať o rizikách spojených s potravinovým reťazcom.Poskytuje vedecký základ pre zákony a predpisy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami a spolupracuje s národnými partnermi na podpore súdržnosti verejných informácií o bezpečnosti potravín v EÚ.Informačný servis