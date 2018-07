Tabakový koncern Philip Morris zvýšil zisk takmer o štvrtinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. júla (TASR) - Americký tabakový koncern Philip Morris International oznámil za 2. kvartál rast zisku takmer o štvrtinu, čím zároveň prekonal očakávania trhov. Dopomohol k tomu rast tržieb, ktorý dosiahol zhruba 12 %.Čistý zisk predajcu cigariet Marlboro a iných značiek mimo USA dosiahol v 2. kvartáli 2,20 miliardy USD (1,89 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 23,6 %.Upravený zisk na akciu dosiahol 1,41 USD oproti 1,14 USD v 2. kvartáli minulého roka. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré odhadovali zlepšenie upraveného zisku na akciu na 1,23 USD.Tržby Philip Morris International dosiahli v 2. kvartáli 7,73 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 11,7 %.(1 EUR = 1,1611 USD)