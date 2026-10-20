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 24hod.sk    Ekonomika

20. októbra 2026

Tabakový priemysel sa mení na technologické odvetvie. V Japonsku rozhoduje aj dizajn a ohľaduplnosť k okoliu


Tagy: Cigarety Fajčenie Tabak tabakový priemysel Zahrievaný tabak

Výskum, elektronika a softvér získavajú pri vývoji alternatívnych tabakových výrobkov čoraz väčší význam. Podľa predstaviteľa JT Group Charlieho Chena je vývoj zahrievaného tabaku stále iba v počiatočnej ...



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tabakovy priemysel ktory sa desatrocia spajal predovsetkym s vyrobou klasickych cigariet prechadza technologickou premenou 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Výskum, elektronika a softvér získavajú pri vývoji alternatívnych tabakových výrobkov čoraz väčší význam. Podľa predstaviteľa JT Group Charlieho Chena je vývoj zahrievaného tabaku stále iba v počiatočnej fáze.


Tabakový priemysel, ktorý sa desaťročia spájal predovšetkým s výrobou klasických cigariet, prechádza technologickou premenou.

Výrobcovia alternatívnych tabakových výrobkov dnes investujú do výskumu, elektroniky, softvéru aj dizajnu. Podľa Charlieho Chena, predstaviteľa výskumu a vývoja skupiny Japan Tobacco (JT Group), sa pritom možnosti ďalších inovácií ešte zďaleka nevyčerpali.

Verím, že sme stále v počiatočnej fáze inovácií v tomto veľmi novom odvetví. Je toho ešte veľa, čo treba urobiť,“ povedal Chen v rozhovore počas návštevy Japonska.

Podľa neho zohrávajú vedecký výskum a inovácie v posledných rokoch čoraz významnejšiu úlohu najmä pri vývoji zahrievaných tabakových výrobkov. Technologický pokrok sa prejavuje v presnejšom riadení teploty, stabilite zahrievania aj v možnostiach prispôsobenia zariadení preferenciám používateľov.

Od zahrievania tabaku k softvéru


Ako príklad Chen uvádza zariadenie Ploom AURA, pri ktorom skupina využíva technológiu Smart HeatFlow. Tá kombinuje konštrukčné riešenia s elektronickým a softvérovým riadením zahrievania. „Prostredníctvom elektroniky a softvérového riadenia teploty a jej trvania poskytujeme spotrebiteľom rôzne režimy, aby sme vyhoveli ich preferenciám pri každodennom používaní,“ vysvetlil.

Vývoj nových zariadení sa podľa neho začína skúmaním potrieb spotrebiteľov a pokračuje vyhodnocovaním ich skúseností. Spätná väzba následne ovplyvňuje ďalšie generácie výrobkov. Všetko, čo inovujeme, sa začína poznatkami o spotrebiteľoch. A samozrejme, na konci im poskytujeme túto skúsenosť. Keď získame spätnú väzbu, prejdeme do ďalšieho kola inovácií,“ uviedol Chen.

Výskum sa pritom podľa neho neobmedzuje na technické parametre. Výrobcovia sledujú aj to, akú úlohu zohrávajú chuť, spôsob používania či vzhľad zariadenia.

Prečo Japonci uprednostňujú zahrievaný tabak


Japonsko patrí medzi trhy, na ktorých sa zahrievané tabakové výrobky výrazne presadili. Premenu japonského trhu ilustrujú aj údaje, ktoré počas návštevy predstavila spoločnosť JTI.

Podľa štatistík dodávok tabakových výrobkov klesol v Japonsku objem klasických cigariet z 99 miliárd kusov v roku 2020 na 78 miliárd v roku 2025. V rovnakom období vzrástol objem zahrievaných a ďalších súvisiacich výrobkov zo 41 na 73 miliárd kusov. Tieto údaje ukazujú výrazný posun v štruktúre japonského tabakového trhu.

Chen vidí jedno z vysvetlení v miestnej kultúre a v dôraze, ktorý Japonci kladú na ohľaduplnosť voči ľuďom vo svojom okolí.

„Myslím si, že v Japonsku spotrebitelia na základe japonskej kultúry a ďalších faktorov venujú mimoriadne veľkú pozornosť ohľaduplnosti voči ľuďom okolo seba. A myslím si, že zahrievané výrobky predstavujú v tomto odvetví zásadnú zmenu, ktorá dokáže vytvoriť rovnováhu medzi ich osobnými chvíľami uspokojenia a ohľaduplnosťou voči ľuďom v ich okolí,“ povedal.

Význam ohľaduplnosti k okoliu naznačujú aj výsledky prieskumu, ktoré predstavila spoločnosť JTI. Podľa prezentovaných údajov uviedlo 34 percent respondentov ohľaduplnosť k ľuďom v okolí, najmä v súvislosti so zápachom alebo dymom, ako dôvod výberu zahrievaných výrobkov. Obavy o vlastné zdravie predstavovali 16 percent odpovedí.

Podľa Chena zohráva pri výbere týchto výrobkov významnú úlohu aj vnímanie kvality vzduchu a komfortu ľudí v blízkosti používateľa.

Ide o jeho vysvetlenie spotrebiteľských preferencií na japonskom trhu, nie o porovnanie zdravotných rizík jednotlivých výrobkov. Rozhovor neobsahoval údaje, na základe ktorých by bolo možné takéto porovnanie vyhodnotiť.

Technológia nestačí, dôležitý je aj vzhľad


Z rozhovoru vyplýva, že spotrebitelia pri výbere zariadenia neposudzujú iba jeho technické vlastnosti. Časť z nich kladie dôraz na chuť, iní na dizajn alebo na to, ako výrobok zapadá do ich životného štýlu.

„Niektorí môžu považovať chuť a arómu za najvyššiu prioritu. Iní sa môžu viac sústrediť na dizajn, na to, ako zariadenia alebo tabakové výrobky zapadajú do ich životného štýlu. Je to teda veľmi rozdielne,“ uviedol Chen.

Podľa neho môžu rozdielne farby, povrchové úpravy či materiály ovplyvniť vnímanie výrobku dokonca aj vtedy, keď zostávajú jeho technológia a chuťové vlastnosti rovnaké.

„Vidíme, že aj pri rovnakej technológii, teda pri rovnakej chuti alebo aróme, keď zmeníme dizajn, farby, textúry či povrchové úpravy, ľudia majú odlišné pocity alebo hovoria o odlišných skúsenostiach,“ vysvetlil.

Aj tým Chen odôvodňuje existenciu modelu Ploom CUBE určeného osobitne pre japonský trh.

Inovácie sa ešte len začínajú


Napriek rýchlemu vývoju zariadení Chen nepovažuje súčasné technológie za konečný bod. Spotrebiteľské preferencie sa podľa neho menia a spolu s nimi aj požiadavky na ďalšie generácie výrobkov. „Povedal by som, že trh sa v skutočnosti vyvíja veľmi rýchlo. A rovnako aj potreby spotrebiteľov,“ uviedol.

Zahrievané tabakové výrobky zostávajú podľa neho prioritou JT Group. Skupina však zároveň sleduje záujem o ďalšie kategórie a prispôsobuje tomu svoje produktové portfólio. „V JT Group považujeme zahrievané výrobky za prioritu. Vyplýva to aj z našich poznatkov o spotrebiteľoch, a preto im prikladáme vysokú prioritu,“ povedal Chen.

Budúcnosť odvetvia tak podľa jeho vyjadrení nebude závisieť iba od jednej technológie. Rozhodujúca bude schopnosť výrobcov reagovať na rozdielne očakávania spotrebiteľov a premietať ich do ďalšieho vývoja. „Naším poslaním alebo cieľom je analyzovať tieto spotrebiteľské preferencie. A prostredníctvom našich technológií a inovácií poskytovať možnosti výberu, ktoré zodpovedajú rôznym preferenciám spotrebiteľov,“ uzavrel Chen.


Zdroj: SITA.sk - Tabakový priemysel sa mení na technologické odvetvie. V Japonsku rozhoduje aj dizajn a ohľaduplnosť k okoliu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety Fajčenie Tabak tabakový priemysel Zahrievaný tabak
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