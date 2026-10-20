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20. októbra 2026
Členov volebných komisií netreba prihlasovať do Sociálnej poisťovne, ich odmena nepodlieha sociálnemu poisteniu
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Obce a mestá Obecné zastupiteľstvo poistenec primátor mesta Sociálne poistenie Starosta
Iné je to v prípade starostov, primátorov, predsedov krajov a komunálnych poslancov. Obce nemajú povinnosť pri nadchádzajúcich komunálnych a župných ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Iné je to v prípade starostov, primátorov, predsedov krajov a komunálnych poslancov.
Obce nemajú povinnosť pri nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách prihlasovať do Sociálnej poisťovne predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií, aj keď im za účasť vo volebnej komisii vyplatia odmenu. Z tejto odmeny sa totiž sociálne poistenie neplatí.
Iné je to v prípade starostov, primátorov, predsedov krajov a komunálnych poslancov. Tých bude musieť obec po voľbách odhlásiť a následne prihlásiť novozvolených, avšak táto povinnosť vzniká až po tom, ako zložia sľub pri vzniku funkčného obdobia. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
V súvislosti s prihlasovaním do Sociálnej poisťovne vznikajú obci povinnosti až po voľbách. Obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov Sociálnej poisťovne. Urobí tak dňom, keď nový starosta zloží sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec do registra poistencov aj novozvoleného starostu.
Sociálna poisťovňa pripomenula, že ak je do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta, obec ho musí najprv z registra poistencov odhlásiť a vznikom nového funkčného obdobia do neho opäť prihlásiť.
„Odhlášku je potrebné urobiť dňom zloženia sľubu starostu. Do registra poistencov ho obec opätovne prihlási dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva," priblížila postup Sociálna poisťovňa. Podobne má obec postupovať aj pri odhlasovaní a prihlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva.
Obce a mestá majú povinnosť do Sociálnej poisťovne prihlásiť aj ďalšie osoby. Do registra poistencov totiž musia prihlásiť každú fyzickú osobu, ktorú zamestnávajú a platia jej mzdu alebo odmenu. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia sa stáva aj člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu či člen obecnej rady.
„Obec taktiež prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorá má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe vzniknutého právneho vzťahu, ktorý bol medzi ňou a obcou uzatvorený a z tohto právneho vzťahu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia je napr. člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu alebo člen obecnej rady," spresnila Sociálna poisťovňa.
Ak sa členom obecnej či mestskej komisie stane poslanec zastupiteľstva a z oboch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec ho musí na účely sociálneho poistenia prihlásiť dvakrát – raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom.
V prípade, že sa obecný poslanec vzdá práva na odmenu a rozhodne sa funkciu vykonávať bez nároku na odmenu, obec ho do registra poistencov prihlásiť nemusí. V takom prípade poslancovi totiž nevznikne právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.
„Vzťahuje sa to aj napríklad na členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupcu starostu alebo členov obecnej rady. Rovnako to platí aj pre primátorov, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc a tiež pri zástupcoch krajských samospráv, zvolených v župných voľbách," dodala Sociálna poisťovňa.
Zdroj: SITA.sk - Členov volebných komisií netreba prihlasovať do Sociálnej poisťovne, ich odmena nepodlieha sociálnemu poisteniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Obce nemajú povinnosť pri nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách prihlasovať do Sociálnej poisťovne predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií, aj keď im za účasť vo volebnej komisii vyplatia odmenu. Z tejto odmeny sa totiž sociálne poistenie neplatí.
Iné je to v prípade starostov, primátorov, predsedov krajov a komunálnych poslancov. Tých bude musieť obec po voľbách odhlásiť a následne prihlásiť novozvolených, avšak táto povinnosť vzniká až po tom, ako zložia sľub pri vzniku funkčného obdobia. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Registrácia po voľbách
V súvislosti s prihlasovaním do Sociálnej poisťovne vznikajú obci povinnosti až po voľbách. Obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov Sociálnej poisťovne. Urobí tak dňom, keď nový starosta zloží sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec do registra poistencov aj novozvoleného starostu.
Sociálna poisťovňa pripomenula, že ak je do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta, obec ho musí najprv z registra poistencov odhlásiť a vznikom nového funkčného obdobia do neho opäť prihlásiť.
„Odhlášku je potrebné urobiť dňom zloženia sľubu starostu. Do registra poistencov ho obec opätovne prihlási dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva," priblížila postup Sociálna poisťovňa. Podobne má obec postupovať aj pri odhlasovaní a prihlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva.
Ďalšie povinnosti obcí
Obce a mestá majú povinnosť do Sociálnej poisťovne prihlásiť aj ďalšie osoby. Do registra poistencov totiž musia prihlásiť každú fyzickú osobu, ktorú zamestnávajú a platia jej mzdu alebo odmenu. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia sa stáva aj člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu či člen obecnej rady.
„Obec taktiež prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorá má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe vzniknutého právneho vzťahu, ktorý bol medzi ňou a obcou uzatvorený a z tohto právneho vzťahu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia je napr. člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu alebo člen obecnej rady," spresnila Sociálna poisťovňa.
Dve funkcie, dve prihlášky
Ak sa členom obecnej či mestskej komisie stane poslanec zastupiteľstva a z oboch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec ho musí na účely sociálneho poistenia prihlásiť dvakrát – raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom.
V prípade, že sa obecný poslanec vzdá práva na odmenu a rozhodne sa funkciu vykonávať bez nároku na odmenu, obec ho do registra poistencov prihlásiť nemusí. V takom prípade poslancovi totiž nevznikne právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.
„Vzťahuje sa to aj napríklad na členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupcu starostu alebo členov obecnej rady. Rovnako to platí aj pre primátorov, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc a tiež pri zástupcoch krajských samospráv, zvolených v župných voľbách," dodala Sociálna poisťovňa.
Zdroj: SITA.sk - Členov volebných komisií netreba prihlasovať do Sociálnej poisťovne, ich odmena nepodlieha sociálnemu poisteniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Obce a mestá Obecné zastupiteľstvo poistenec primátor mesta Sociálne poistenie Starosta
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