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04. júla 2026

Tábory Misia Delta opäť otvárajú deťom svoje brány. Prinesú pohyb, prírodu aj tímové aktivity


Tagy: Deti Letné tábory

Cieľom táborov je deťom z členských samospráv ponúknuť kvalitný a zmysluplný prázdninový program, ktorý spája pohyb, pobyt v prírode, tímové aktivity a zážitkové vzdelávanie.



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gettyimages 2163576782 676x450 4.7.2026 (SITA.sk) - Cieľom táborov je deťom z členských samospráv ponúknuť kvalitný a zmysluplný prázdninový program, ktorý spája pohyb, pobyt v prírode, tímové aktivity a zážitkové vzdelávanie.


Rezort obrany a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) otvárajú druhý ročník letných táborov Misia Delta 2026. Prvé turnusy sa začínajú v nedeľu 5. júla v rekreačných lokalitách Trnavá Hora a Duchonka. „Počas letných prázdnin sa do jednotlivých turnusov zapojí približne 1 700 detí zo 71 členských miest a obcí ZMOS. Celkovo sa uskutoční 15 sedemdňových turnusov v štyroch rekreačných lokalitách, a to v Trnavej Hore, na Duchonke, na Čertove a v Bobrovci,“ priblížilo združenie miest.

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Cieľom táborov je deťom z členských samospráv ponúknuť kvalitný a zmysluplný prázdninový program, ktorý spája pohyb, pobyt v prírode, tímové aktivity a zážitkové vzdelávanie. „Program podporuje samostatnosť detí, spoluprácu, zodpovednosť a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou aktivít je aj primerané zážitkové spoznávanie činnosti Ozbrojených síl SR,“ spresnilo združenie.

Misia Delta je výsledkom úspešnej spolupráce ZMOS a rezortu obrany, ktorá prináša praktický prínos deťom, rodinám a aj členským samosprávam. „Projekt Misia Delta ukazuje, že spolupráca štátu a samosprávy môže mať veľmi konkrétny výsledok v podobe aktívneho, bezpečného a zmysluplného leta pre deti z rôznych regiónov Slovenska,“ uzavrelo združenie.


Zdroj: SITA.sk - Tábory Misia Delta opäť otvárajú deťom svoje brány. Prinesú pohyb, prírodu aj tímové aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deti Letné tábory
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