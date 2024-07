Tadej Pogačar v nedeľu napodobní kúsok Marca Pantaniho z roku 1998, ovládne Tour de France i Giro d´Italia v rovnakom roku

Už piate etapové víťazstvo

Priorita bude dôjsť bezpečne do cieľa

21.7.2024 (SITA.sk) - Slovinec Tadej Pogačar triumfoval v sobotňajšej 21. etape cyklistických pretekov Tour de France a upevnil si post lídra celkovej klasifikácie. Dvadsaťpäťročný pretekár tímu SAE Emirates ovládol predposlednú etapu 111. ročníka, ktorá merala 132,8 km a viedla z Nice na vrch Col de la Couillole, pred rivalom z Dánska Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) a Ekvádorčanom Richardom Carapazom (EF Education - Easy Post).Pogačar má v celkovej klasifikácii pred Vingegaardom už viac ako päťminútový náskok. V nedeľu ho o tretí triumf na TdF v kariére môže pripraviť už iba zázrak.Pre slovinskú cyklistickú hviezdu to bolo už piate etapové víťazstvo v aktuálnom ročníku na "Starej dáme". Všetkých päť triumfov si pripísal na konto v horských etapách. Jediný muž v histórii, ktorý vyhral päť horských etáp na jednej Tour, bol Gino Bartali v roku 1948.Ak Pogačar zvládne aj záverečnú časovkou bez fatálneho pádu, stane sa prvým pretekárom od roku 1998, ktorý v jednej a tej istej sezóne zvíťazil na Tour de France a zároveň na Giro d´Italia. Pred 26 rokmi sa to podarilo už nebohému Marcovi Pantanimu z Talianska.„Ak by ste mi pred Tour povedali, že vyhrám päť etáp, neveril by som vám,“ poznamenal rodák z mesta Klanec, ktorý aj napriek víťazstvu nebol s priebehom 20. etapy úplne spokojný.„Samozrejme, že nie som nespokojný, vyhral som etapu. Rozhodne to však nešlo podľa plánu. Prekvapilo ma, ako sa to roztrhalo už v úvodnom kopci na Col de Braus. Chceli sme to mať jednoduchšie. Quickstep však zaútočil na Vingegaarda, prípadne chcel triumf v etape a to mi hralo do kariet,“ zhodnotil Slovinec a ešte dodal: V záverečnej etape sa nebudem brzdiť, ale je to trochu nebezpečná časovka, takže priorita bude dôjsť bezpečne do cieľa.V nedeľu sa tohtoročná Tour uzavrie časovkou s dĺžkou 33,7 km v kopcovitom prostredí. Pôjde sa z Monaka do Nice a prvýkrát v histórii od vzniku podujatia v roku 1903 sa tak nebude finišovať v Paríži. Zmena cieľového miesta sa udiala v súvislosti s finalizáciou príprav Paríža na Hry XXXIII. olympiády, ktoré sa pri Seine začnú už 26. júla.