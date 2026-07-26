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26. júla 2026
Tadej Pogačar vyrovnal rekord piatym triumfom na Tour de France
Tagy: Tour de France 2026
Dvadsaťsedemročný Slovinec vyhral na tohtoročnej Tour päť etáp a žltý dres lídra si obliekal od svojho triumfu v šiestej etape v Pyrenejach. Slovinec
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26.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročný Slovinec vyhral na tohtoročnej Tour päť etáp a žltý dres lídra si obliekal od svojho triumfu v šiestej etape v Pyrenejach.
Slovinec Tadej Pogačar sa stal celkovým víťazom 113. ročníka Tour de France a vyrovnal historický rekord piatich triumfov na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta. V nedeľňajšej záverečnej 21. etape okolo Paríža zvíťazil Holanďan Mathieu van der Poel.
Pogačar sa zaradil po bok Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina, ktorí ako jediní v histórii získali päť titulov na Tour de France. Rozhodujúci náskok si vybudoval už počas predchádzajúcich dvoch horských etáp s cieľom na legendárnom stúpaní Alpe d'Huez.
Dvadsaťsedemročný Slovinec vyhral na tohtoročnej Tour päť etáp a žltý dres lídra si obliekal od svojho triumfu v šiestej etape v Pyrenejach. Celkovo má na konte už 26 etapových víťazstiev na Tour, čím sa posunul na štvrté miesto historických tabuliek.
Pogačar zároveň prekonal Miguela Induraina aj Chrisa Froomea v počte dní strávených v žltom drese, keď ich nazbieral už 70. Viac ich majú na konte už len Bernard Hinault (75) a Eddy Merckx (96). Zároveň sa stal najmladším jazdcom histórie s piatimi titulmi na Tour de France.
Záverečná etapa bola pre lesné požiare na juhozápade Francúzska skrátená na 88,7 kilometra. Van der Poel a Pogačar sa odpútali od súperov na poslednom výjazde na Montmartre približne desať kilometrov pred cieľom. V závere však Holanďan nastúpil do samostatného úniku a v tesnom špurte zdolal svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena. Tretí finišoval Dán Mads Pedersen.
Zdroj: SITA.sk - Tadej Pogačar vyrovnal rekord piatym triumfom na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovinec Tadej Pogačar sa stal celkovým víťazom 113. ročníka Tour de France a vyrovnal historický rekord piatich triumfov na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta. V nedeľňajšej záverečnej 21. etape okolo Paríža zvíťazil Holanďan Mathieu van der Poel.
Pogačar sa zaradil po bok Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina, ktorí ako jediní v histórii získali päť titulov na Tour de France. Rozhodujúci náskok si vybudoval už počas predchádzajúcich dvoch horských etáp s cieľom na legendárnom stúpaní Alpe d'Huez.
Dvadsaťsedemročný Slovinec vyhral na tohtoročnej Tour päť etáp a žltý dres lídra si obliekal od svojho triumfu v šiestej etape v Pyrenejach. Celkovo má na konte už 26 etapových víťazstiev na Tour, čím sa posunul na štvrté miesto historických tabuliek.
Pogačar zároveň prekonal Miguela Induraina aj Chrisa Froomea v počte dní strávených v žltom drese, keď ich nazbieral už 70. Viac ich majú na konte už len Bernard Hinault (75) a Eddy Merckx (96). Zároveň sa stal najmladším jazdcom histórie s piatimi titulmi na Tour de France.
Záverečná etapa bola pre lesné požiare na juhozápade Francúzska skrátená na 88,7 kilometra. Van der Poel a Pogačar sa odpútali od súperov na poslednom výjazde na Montmartre približne desať kilometrov pred cieľom. V závere však Holanďan nastúpil do samostatného úniku a v tesnom špurte zdolal svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena. Tretí finišoval Dán Mads Pedersen.
Zdroj: SITA.sk - Tadej Pogačar vyrovnal rekord piatym triumfom na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tour de France 2026
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