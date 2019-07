Taiwan vyzval Hongkong, aby riešil obavy protestujúcich

Protestujúci s ochrannými pomôckami a dáždnikmi sa zhromažďujú v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tchaj-pej 2. júla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vyzvala v utorok vládu Hongkongu, aby riešila obavy protestujúcich. Výzvu vyjadrila deň po tom, čo demonštranti vtrhli do budovy parlamentu.uviedla prezidentka Cchaj Jing-wen, ktorú citovala štátna tlačová agentúra CNA a následne agentúra DPA.Sídlo hongkonskej Legislatívnej rady je posledné tri týždne stredobodom protestov, ktorých účastníci požadujú stiahnutie návrhu zákona umožňujúceho vydávanie osôb orgánom v pevninskej Číne a odstúpenie najvyššej predstaviteľky miestnej samosprávy Carrie Lamovej. Tá v pondelok vyhlásila, že bude viac načúvať hlasu mladých ľudí, nechystá sa však odísť z funkcie.Taiwanská prezidentka už začiatkom tohto roka odsúdila plán čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga uplatniť na Taiwane rovnakú zásadu ", ktorá platí aj v Hongkongu.Tento plán je hrozbou presamosprávneho ostrova s vlastnou vládou, povedala prezidentka v januári.V pondelok večer taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu uviedol, že v protestujúcich občanoch Hongkongu. Práve na pondelok totiž pripadalo 22. výročie vrátenia Hongkongu - bývalej britskej kolónie - Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997.napísal na Twitteri Wu.Taiwanské médiá opísali pondelkové protesty v Hongkongu a vtrhnutie demonštrantov do budovy parlamentu ako "Slnečnicové hnutie alebo Hnutie 18. marca bola 24-dňová okupácia budovy taiwanského parlamentu v hlavnom meste Tchaj-pej. Išlo o najväčší protest vedený študentmi v dejinách tejto ostrovnej krajiny.Rozsiahle protestné hnutie sa spustilo proti navrhovanej obchodnej dohode medzi Taiwanom a Čínou, ktorá podľa protestujúcich nebola transparentná, poškodzovala by taiwanskú ekonomiku a ostrov by mohol podľahnúť politickému tlaku Číny. Dohoda nebola nikdy ratifikovaná.