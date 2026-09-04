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04. septembra 2026
Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry
Taiwančanka Lin Jü-tching sa rozhodla pokračovať aj po parížskom úspechu. Taiwanská boxerka Lin Jü-tching, zlatá z OH 2024 v Paríži, pre AFP priznala, že po zisku olympijského zlata uvažovala o ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Taiwančanka Lin Jü-tching sa rozhodla pokračovať aj po parížskom úspechu.
Taiwanská boxerka Lin Jü-tching, zlatá z OH 2024 v Paríži, pre AFP priznala, že po zisku olympijského zlata uvažovala o ukončení kariéry, no napokon sa rozhodla pokračovať a vyzvať kritikov, ktorí spochybňovali jej oprávnenosť súťažiť.
Lin a Alžírčanka Imane Khelifová sa ocitli v centre veľkej diskusie o rodovej identite počas OH 2024, pričom do debaty sa zapojili aj osobnosti ako Donald Trump, Elon Musk či spisovateľka J.K. Rowlingová. Obe boxerky v roku 2023 vyradili zo svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), keďže údajne nespĺňali nešpecifikované testy rodovej spôsobilosti.
"Obe sme však mohli súťažiť v Paríži vďaka rozhodnutiu MOV, ktorý označil vylúčenie za náhle a svojvoľné," uviedla Lin. Obidve si nakoniec odniesli zlaté medaily.
"Dosiahla som všetko, na čom som pracovala. Zdalo sa, že je to vhodný moment na dôstojný odchod," povedala 30-ročná boxerka v zriedkavom rozhovore. Jej kariéra však bola najprv pozastavená, až v marci 2026 jej 19 mesiacoch neistoty nový orgán World Boxing opäť povolil súťažiť.
"Nemohla som opustiť ľudí v mojom tíme,“ zdôraznila dvojnásobná svetová šampiónka.
Pre Taiwančanku znamená pokračovanie v súťažení výzvu a spôsob, ako sa vyrovnať s negatívnymi reakciami. "Myslieť na negatíva by ma uväznilo v pesimistickej mysli. Pokračujem v súťažiach, čo je zároveň odkaz pre mnohých kritikov,“ vyhlásila.
Zdroj: SITA.sk - Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.
Taiwanská boxerka Lin Jü-tching, zlatá z OH 2024 v Paríži, pre AFP priznala, že po zisku olympijského zlata uvažovala o ukončení kariéry, no napokon sa rozhodla pokračovať a vyzvať kritikov, ktorí spochybňovali jej oprávnenosť súťažiť.
Lin a Alžírčanka Imane Khelifová sa ocitli v centre veľkej diskusie o rodovej identite počas OH 2024, pričom do debaty sa zapojili aj osobnosti ako Donald Trump, Elon Musk či spisovateľka J.K. Rowlingová. Obe boxerky v roku 2023 vyradili zo svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), keďže údajne nespĺňali nešpecifikované testy rodovej spôsobilosti.
"Obe sme však mohli súťažiť v Paríži vďaka rozhodnutiu MOV, ktorý označil vylúčenie za náhle a svojvoľné," uviedla Lin. Obidve si nakoniec odniesli zlaté medaily.
"Dosiahla som všetko, na čom som pracovala. Zdalo sa, že je to vhodný moment na dôstojný odchod," povedala 30-ročná boxerka v zriedkavom rozhovore. Jej kariéra však bola najprv pozastavená, až v marci 2026 jej 19 mesiacoch neistoty nový orgán World Boxing opäť povolil súťažiť.
"Nemohla som opustiť ľudí v mojom tíme,“ zdôraznila dvojnásobná svetová šampiónka.
Pre Taiwančanku znamená pokračovanie v súťažení výzvu a spôsob, ako sa vyrovnať s negatívnymi reakciami. "Myslieť na negatíva by ma uväznilo v pesimistickej mysli. Pokračujem v súťažiach, čo je zároveň odkaz pre mnohých kritikov,“ vyhlásila.
Zdroj: SITA.sk - Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.
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