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 24hod.sk    Šport

04. septembra 2026

Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry


Tagy: Medzinárodná boxerská asociácia OH 2024 v Paríži

Taiwančanka Lin Jü-tching sa rozhodla pokračovať aj po parížskom úspechu. Taiwanská boxerka Lin Jü-tching, zlatá z OH 2024 v Paríži, pre AFP priznala, že po zisku olympijského zlata uvažovala o ...



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paris_olympics_boxing_02427 676x450 4.9.2026 (SITA.sk) - Taiwančanka Lin Jü-tching sa rozhodla pokračovať aj po parížskom úspechu.


Taiwanská boxerka Lin Jü-tching, zlatá z OH 2024 v Paríži, pre AFP priznala, že po zisku olympijského zlata uvažovala o ukončení kariéry, no napokon sa rozhodla pokračovať a vyzvať kritikov, ktorí spochybňovali jej oprávnenosť súťažiť.

Lin a Alžírčanka Imane Khelifová sa ocitli v centre veľkej diskusie o rodovej identite počas OH 2024, pričom do debaty sa zapojili aj osobnosti ako Donald Trump, Elon Musk či spisovateľka J.K. Rowlingová. Obe boxerky v roku 2023 vyradili zo svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), keďže údajne nespĺňali nešpecifikované testy rodovej spôsobilosti.

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"Obe sme však mohli súťažiť v Paríži vďaka rozhodnutiu MOV, ktorý označil vylúčenie za náhle a svojvoľné," uviedla Lin. Obidve si nakoniec odniesli zlaté medaily.

"Dosiahla som všetko, na čom som pracovala. Zdalo sa, že je to vhodný moment na dôstojný odchod," povedala 30-ročná boxerka v zriedkavom rozhovore. Jej kariéra však bola najprv pozastavená, až v marci 2026 jej 19 mesiacoch neistoty nový orgán World Boxing opäť povolil súťažiť.

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"Nemohla som opustiť ľudí v mojom tíme,“ zdôraznila dvojnásobná svetová šampiónka.

Pre Taiwančanku znamená pokračovanie v súťažení výzvu a spôsob, ako sa vyrovnať s negatívnymi reakciami. "Myslieť na negatíva by ma uväznilo v pesimistickej mysli. Pokračujem v súťažiach, čo je zároveň odkaz pre mnohých kritikov,“ vyhlásila.


Zdroj: SITA.sk - Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodná boxerská asociácia OH 2024 v Paríži
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