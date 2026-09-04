Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 4.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rozália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. septembra 2026

Juhokórejská rozhodkyňa čelí disciplinárnemu konaniu za údajnú urážku hráčky bývalej FC Chelsea



Strážkyňa pravidiel čelí obvineniam z neprimeranej poznámky počas zápasu ženskej ligy. Juhokórejskú futbalovú rozhodkyňu čaká disciplinárne konanie za to, že údajne urazila bývalú stredopoliarku ...



Zdieľať
bibiana steinhausova 676x506 4.9.2026 (SITA.sk) - Strážkyňa pravidiel čelí obvineniam z neprimeranej poznámky počas zápasu ženskej ligy.


Juhokórejskú futbalovú rozhodkyňu čaká disciplinárne konanie za to, že údajne urazila bývalú stredopoliarku FC Chelsea Ji So-yun tým, že s ňou počas duelu hovorila o menštruácii.

Postup disciplinárneho konania sa týka incidentu, ku ktorému došlo počas domáceho zápasu ženskej ligy medzi tímami Suwon FC Women a Seoul City Hall. Spomenutá futbalistka žiadala pre svoj tím pokutový kop, priblížila sa k rozhodkyni bola napomenutá žltou kartou. Hráčka tvrdí, že rozhodkyňa do mikrofónu vyslovila vetu: "Je už od začiatku podráždená, musí mať menštruáciu."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Kórejská futbalová asociácia (KFA) prípad postúpila disciplinárnemu výboru, ktorý má vedenie nad vyšetrovaním. Termín pojednávania zatiaľ KFA neoznámila. Predtým však uviedla, že slovo „menštruácia“ nebolo použité a že poznámky sa výslovne netýkali Ji So-yun.

Kórejská ženská futbalová federácia (KWFF) naopak spresnila, že použitý termín bol eufemizmom "girl's day" (dievčenský deň), ktorý odkazuje na menštruáciu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ji So-yun potvrdila, že počula túto poznámku cez komunikačný systém rozhodcov počas zápasu. KFA vo vyhlásení uviedla, že rozhodcovská rada „uznala vážnosť obvinení“ a prípad odovzdala disciplinárnemu výboru. Prípad vyvolal pozornosť vzhľadom na použitie potenciálne sexistických komentárov v profesionálnom športe a doteraz nie je jasné, ako disciplinárny výbor rozhodne.



Zdroj: SITA.sk - Juhokórejská rozhodkyňa čelí disciplinárnemu konaniu za údajnú urážku hráčky bývalej FC Chelsea © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Taiwanská boxerka po zlatých OH 2024 zvažovala koniec kariéry
<< predchádzajúci článok
Pastrňák oslávil titul majstra sveta v krčme, no nikto ho nespoznal. Nasadil si totiž parochňu a nalepil fúzy – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 