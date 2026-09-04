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04. septembra 2026
Juhokórejská rozhodkyňa čelí disciplinárnemu konaniu za údajnú urážku hráčky bývalej FC Chelsea
Strážkyňa pravidiel čelí obvineniam z neprimeranej poznámky počas zápasu ženskej ligy. Juhokórejskú futbalovú rozhodkyňu čaká disciplinárne konanie za to, že údajne urazila bývalú stredopoliarku ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Strážkyňa pravidiel čelí obvineniam z neprimeranej poznámky počas zápasu ženskej ligy.
Juhokórejskú futbalovú rozhodkyňu čaká disciplinárne konanie za to, že údajne urazila bývalú stredopoliarku FC Chelsea Ji So-yun tým, že s ňou počas duelu hovorila o menštruácii.
Postup disciplinárneho konania sa týka incidentu, ku ktorému došlo počas domáceho zápasu ženskej ligy medzi tímami Suwon FC Women a Seoul City Hall. Spomenutá futbalistka žiadala pre svoj tím pokutový kop, priblížila sa k rozhodkyni bola napomenutá žltou kartou. Hráčka tvrdí, že rozhodkyňa do mikrofónu vyslovila vetu: "Je už od začiatku podráždená, musí mať menštruáciu."
Kórejská futbalová asociácia (KFA) prípad postúpila disciplinárnemu výboru, ktorý má vedenie nad vyšetrovaním. Termín pojednávania zatiaľ KFA neoznámila. Predtým však uviedla, že slovo „menštruácia“ nebolo použité a že poznámky sa výslovne netýkali Ji So-yun.
Kórejská ženská futbalová federácia (KWFF) naopak spresnila, že použitý termín bol eufemizmom "girl's day" (dievčenský deň), ktorý odkazuje na menštruáciu.
Ji So-yun potvrdila, že počula túto poznámku cez komunikačný systém rozhodcov počas zápasu. KFA vo vyhlásení uviedla, že rozhodcovská rada „uznala vážnosť obvinení“ a prípad odovzdala disciplinárnemu výboru. Prípad vyvolal pozornosť vzhľadom na použitie potenciálne sexistických komentárov v profesionálnom športe a doteraz nie je jasné, ako disciplinárny výbor rozhodne.
Zdroj: SITA.sk - Juhokórejská rozhodkyňa čelí disciplinárnemu konaniu za údajnú urážku hráčky bývalej FC Chelsea © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhokórejskú futbalovú rozhodkyňu čaká disciplinárne konanie za to, že údajne urazila bývalú stredopoliarku FC Chelsea Ji So-yun tým, že s ňou počas duelu hovorila o menštruácii.
Postup disciplinárneho konania sa týka incidentu, ku ktorému došlo počas domáceho zápasu ženskej ligy medzi tímami Suwon FC Women a Seoul City Hall. Spomenutá futbalistka žiadala pre svoj tím pokutový kop, priblížila sa k rozhodkyni bola napomenutá žltou kartou. Hráčka tvrdí, že rozhodkyňa do mikrofónu vyslovila vetu: "Je už od začiatku podráždená, musí mať menštruáciu."
Kórejská futbalová asociácia (KFA) prípad postúpila disciplinárnemu výboru, ktorý má vedenie nad vyšetrovaním. Termín pojednávania zatiaľ KFA neoznámila. Predtým však uviedla, že slovo „menštruácia“ nebolo použité a že poznámky sa výslovne netýkali Ji So-yun.
Kórejská ženská futbalová federácia (KWFF) naopak spresnila, že použitý termín bol eufemizmom "girl's day" (dievčenský deň), ktorý odkazuje na menštruáciu.
Ji So-yun potvrdila, že počula túto poznámku cez komunikačný systém rozhodcov počas zápasu. KFA vo vyhlásení uviedla, že rozhodcovská rada „uznala vážnosť obvinení“ a prípad odovzdala disciplinárnemu výboru. Prípad vyvolal pozornosť vzhľadom na použitie potenciálne sexistických komentárov v profesionálnom športe a doteraz nie je jasné, ako disciplinárny výbor rozhodne.
Zdroj: SITA.sk - Juhokórejská rozhodkyňa čelí disciplinárnemu konaniu za údajnú urážku hráčky bývalej FC Chelsea © SITA Všetky práva vyhradené.
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