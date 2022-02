Taiwanská rýchlokorčuliarka trénovala v čínskom oblečení, premiér ju chcel potrestať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2022 - Taiwanský premiér Su Čen-čchang chcel potrestať taiwanskú rýchlokorčuliarku za to, že mala počas tréningu na zimné olympijské hry v Pekingu na sebe oblečenie konkurenčného čínskeho tímu.Symboly oboch krajín sú momentálne citlivá téma, keďže čínska komunustická strana si dlhodobo robí nárok na Taiwan a zastrašuje ho pravidelným narúšaním taiwanského vzdušného priestoru.Tridsaťtriročná Chuang Jü-tching, jedna zo štyroch taiwanských športovcov v Pekingu, zverejnila 23. januára na sociálnej sieti video, na ktorom mala oblečené niečo, vyzeralo ako odev s čínskymi symbolmi. Chuang Jü-tching sa neskôr ospravedlnila a video odstránila.Taiwanský premiér požiadal tamojšie ministerstvo školstva a športu o udelenie adekvátneho trestu. Uvedený rezort však vyhlásil, že sa neuchýli k žiadnej sankcii, no podotkol, že športovci by si mali byť viac vedomí citlivých čínsko-taiwanských vzťahov.