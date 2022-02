Podobný tím som ešte nevidel, pochválil Slovákov tréner Ramsay a jedna z tretín v Pekingu bola najlepšia v jeho kariére

Zomknutá a oddaná partia

Špeciálne nevyzdvihol žiadneho hráča

20.2.2022 - Craig Ramsay je momentálne na Slovensku bezpochyby najpopulárnejší Kanaďan. Podarilo sa mu totiž niečo, čo pred ním nedokázal žiadny iný kouč slovenskej hokejovej reprezentácie.Ziskom bronzu sa v sobotu 19. februára 2022 navždy zapísal do sŕdc fanúšikov pod Tatrami. V minulosti sa o medailu zo scény ZOH márne pokúšali hviezdy ako Peter Šťastný, Miroslav Šatan, Marián Hossa, Marián Gáborík, Zdeno Chára či Žigmund Pálffy.Ramsay to dokázal s mužstvom, v ktorom bolo viacero neostrieľaných tínedžerov a hráčov zo slovenskej extraligy. "Bol pre mňa zážitok vidieť túto skupinu hráčov, ako sa dala dokopy a následne ťahala za jeden povraz. Bola si oddaná, zomknutá. Nie som síce už hráč, ale vidieť ich a cítiť, ako sa podporujú, bolo veľmi vzrušujúce," povedal Ramsay podľa webu olympic.sk.Po spečatení bronzu nechcel špeciálne vyzdvihovať nikoho z hráčov. "Bola to skvelá skupina ľudí. Časť z nich bola ochotná viesť a časť bola ju ochotná nasledovať. Hráči sa zišli z rôznych klubov z celej Európy. Urobiť z nich jeden tím bolo náročné. Spoliehal som sa na mojich asistentov a kapitána Marka Hrivíka. Vďaka ním sa všetci dostali na rovnakú vlnu a spoločne pracovali. Všetci hráči boli ochotní urobiť všetko pre výhru, nech by ich to stálo čokoľvek. A to robilo tím," dodal 70-ročný kormidelník, ktorý pred hráčmi priznal, že v celej trénerskej kariére nezažil v podaní svojho mužstva lepšiu tretinu, ako bola záverečná časť hry v dueli o 3. miesto proti Švédsku.Ramsay na slovenskom tíme vyzdvihol skutočnosť, že v každom dueli, bez ohľadu na konečný výsledok, prestrieľalo svojho súpera. "Síce sme trikrát prehrali, ale tie duely sme chceli vyhrať. Som dosť dlho pri hokeji, ale podobný tím som ešte nevidel. Každý jeden zápas chcel položiť život za víťazstvo. Hráčom som už v prvý deň povedal, že sa pokúsime vyhrať každý jeden zápas. Aj keby sa nám to nedarilo, chceli sme sa o to snažiť," skonštatoval na záver Craig Ramsay.