Tajani: Najväčším nepriateľom Talianska sú pre migráciu krajiny V4

Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 24. augusta (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú najväčším nepriateľom Talianska v súvislosti s migráciou. Pre spravodajskú televíziu Sky TG24 to vyhlásil v piatok predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani.Najvyšší predstaviteľ EP zdôvodnil svoje tvrdenie konštatovaním, že krajiny V4 nie sú ochotné prijať čo len jediného migranta.Informovala o tom tlačová agentúra MTI.Tajani súčasne poznamenal, že významní talianski vládni činitelia považujú krajiny V4 za najlepších partnerov napriek tomu, že práve vyšehradské štáty doteraz neumožnili zmenu platnej dublinskej úpravy.Predseda Európskeho parlamentu reagoval aj na opakované vyhrážky talianskeho vicepremiéra Luigiho Di Maia, ktorý Bruselu pohrozil pozastavením platieb do pokladne EÚ, ak Únia nedokáže zabezpečiť rozdelenie žiadateľov o azyl nachádzajúcich sa na palube lode talianskej pobrežnej stráže Diciotti v prístave v Catanii, a to medzi ďalšie členské krajiny. Podľa Tajaniho by talianska vláda takýmto krokom spôsobila obrovské škody juhu krajiny.