Vyhostenie migrantov do Maroka nie je zmenou politiky Španielska

Madrid 24. augusta (TASR) - Španielsko v piatok poprelo, že by jeho rozhodnutie poslať späť do Maroka 116 migrantov, ktorí vstúpili do krajiny nelegálne, znamenalo zmenu v migračnej politike.Podpredsedníčka španielskej vlády Carmen Calvová vysvetlila, že Španielsko aktivovalo dohodu s Rabatom o vyhosťovaní migrantov z roku 1992.Vicepremiérka upozornila, že migranti použilinásilie, keď sa v stredu vrhli na oplotenie oddeľujúce Maroko od španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Zranenia utrpelo sedem policajtov, pripomenula tlačová agentúra AP.Šesť metrov vysoké oplotenie z ostnatého drôtu sa pokúsili prekonať až stovky migrantov, na španielsku pôdu sa dostalo 118 z nich. Migranti pri týchto pokusoch poleptali kyselinou a nehaseným vápnom celkovo siedmich policajtov. Polícia identifikovala všetky tieto osoby a pred začatím procesu ich vyhostenia im poskytla právnu a lekársku pomoc, čo migranti prijali, uviedol hovorca rezortu vnútra. Dodal, že dvom migrantom povolili v krajine zostať, keďže išlo o mladistvé osoby.Calvová v piatok vyhlásila, že Španielsko bude naďalej prijímať migrantov zachránených na Stredozemnom morištýlom.Subsaharskí Afričania žijúci nelegálne v Maroku sa často pokúšajú vstúpiť na územie Európy tak, že preliezajú oplotenie okolo Ceuty a Melilly, ďalšej španielskej severoafrickej enklávy. Cieľom Afričanov je dostať sa takto na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli vydať na nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more.Počet migrantov prichádzajúcich do Španielska v posledných mesiacoch prudko stúpol, čo preťažuje tamojšie verejné služby a vyvoláva politický tlak na vládu.