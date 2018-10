Tajani vyzval na medzinárodné vyšetrovanie vraždy Chášukdžího

Členka tureckej Asociácie ľudských práv drží portrét saudskoarabského novinára a kritika vlády v Rijáde Džamála Chášukdžího počas protestu pred saudskoarabským konzulátom 9. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Smrť saudskoarabského opozičného novinára Džamála Chášukdžího by mala podliehať medzinárodnému vyšetrovaniu. Uviedol to predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v pondelok večer na úvod druhého októbrového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.vyhlásil Tajani pred europoslancami a vyzval na dôkladné medzinárodné vyšetrovanie, ktoré by malo objasniť okolnosti smrti novinára a spisovateľa Džamála Chášukdžího, ktorý zomrel násilnou smrťou počas návštevy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule.Podľa jeho slov zákonodarný zbor EÚ požaduje, aby zodpovedné saudskoarabské orgány vypátrali a potrestali vinníkov tohto ohavného zločinu.Plénum EP si zároveň pripomenulo rok od vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Maltská žurnalistka prišla o život 16. októbra 2017 pri výbuchu bombovej nálože uloženej v jej automobile. Páchatelia a objednávatelia jej vraždy doteraz neboli identifikovaní a dolapení.