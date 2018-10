Vláda pokračuje s dvojicou výjazdových rokovaní

Vláda SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) – Vládny kabinet bude v utorok a v stredu (24.10.) pokračovať dvojicou výjazdových rokovaní v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. V utorok vláda zasadne v Kežmarku a venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu tohto regiónu.Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. decembra tohto roku. Najviac financií – 195.000 eur, má ísť na prestavbu križovatky na okružnú na sídlisku Juh v historickom meste Kežmarok. Mesto dostane aj 100.000 eur na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad na Ulici Nižná brána. Na rekonštrukciu podkrovia prístavby telocvične Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej by mal vládny kabinet odsúhlasiť čiastku 120.000 eur.Financie pôjdu napríklad aj na vybudovanie športového areálu základnej školy v Spišskej Starej Vsi, na tento zámer je vyčlenených 80.000 eur. Napríklad pre obec Ľubica je vyčlenených 35.000 eur na rekonštrukciu strechy na futbalovom štadióne, obec Matiašovce dostane financie na výmenu strešnej krytiny na budove obecného úradu a kultúrneho domu. Financie pôjdu napríklad aj na likvidáciu odpadov v rómskej osade, výstavbu chodníkov, na rekonštrukciu mostov, vybudovanie parkovacích miest, výmenu okien na budovách obecných úradov alebo na úpravu brehov potoka v obci Krížová Ves.Vláda sa bude v utorok v Kežmarku zaoberať aj novelou zákona Trestného poriadku z dielne koaličných poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Z novely vyplýva, že orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme nebudú musieť vybavovať aj anonymné podania a také, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa. Týkať sa to má aj anonymných trestných oznámení.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadala v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali aj 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove. Po letnej prestávke zasadala vláda 18. septembra vo Svidníku. Ďalšia dvojica výjazdových rokovaní bola 3. októbra v obci Ploské v okrese Košice-okolie. O deň neskôr mala vláda zasadnúť v Sobranciach. Presunula sa však do neďalekej obce Lekárovce, ktorou sa prehnala 3. októbra veterná smršť.