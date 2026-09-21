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21. septembra 2026
Tajfún Dujuan zrušil v Japonsku stovky letov, úrady varujú pred rekordnými zrážkami
Tagy: Extrémne počasie Tajfún
Búrka sa približuje k Tokiu, tisíce domácností zostali bez elektriny a organizátori predčasne ukončili aj veľtrh Tokyo Game Show. Tajfún Dujuan si v pondelok v Japonsku vyžiadal zrušenie najmenej 275 ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Búrka sa približuje k Tokiu, tisíce domácností zostali bez elektriny a organizátori predčasne ukončili aj veľtrh Tokyo Game Show.
Tajfún Dujuan si v pondelok v Japonsku vyžiadal zrušenie najmenej 275 letov a prinútil úrady k vydaniu varovania pred mimoriadne silnými zrážkami, ktoré by mohli prekonať doterajšie rekordy. Búrku sprevádza silný vietor a jej dôsledky zasiahli aj dopravu, dodávky elektriny a viaceré veľké podujatia.
Japonská meteorologická agentúra (JMA) už v nedeľu upozornila, že dážď a vietor budú silnieť ešte pred príchodom tajfúnu. „Celkové zrážky do utorka by mohli prekročiť priemerný mesačný úhrn zrážok za september, čo by viedlo k rekordne silným dažďom,“ uviedla agentúra.
Tajfún sa nachádzal približne 110 kilometrov od Hačidžódžimy, jedného z najvzdialenejších ostrovov patriacich k Tokiu, pričom rýchlosť vetra dosahovala 144 kilometrov za hodinu. JMA a miestne úrady varovali obyvateľov pred silnými zrážkami a možnými zosuvmi pôdy.
V susednej prefektúre Čiba zostalo v pondelok bez elektrickej energie viac ako 4-tisíc domácností. Narušená bola aj letecká doprava. Japan Airlines zrušili 120 vnútroštátnych a 15 medzinárodných letov, zatiaľ čo All Nippon Airways zrušili 140 vnútroštátnych spojov.
Obmedzenia zasiahli aj železničnú dopravu v Tokiu a okolitých regiónoch, kde prevádzkovatelia prerušili premávku na niektorých tratiach.
Pre tajfún predčasne ukončili aj Tokyo Game Show, jeden z najväčších svetových veľtrhov videohier, ktorý sa začal vo štvrtok a pondelok mal byť jeho posledným dňom. V prefektúre Čiba zrušili aj veľký hudobný festival pod holým nebom a plánovaný bejzbalový zápas.
Zdroj: SITA.sk - Tajfún Dujuan zrušil v Japonsku stovky letov, úrady varujú pred rekordnými zrážkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tajfún Dujuan si v pondelok v Japonsku vyžiadal zrušenie najmenej 275 letov a prinútil úrady k vydaniu varovania pred mimoriadne silnými zrážkami, ktoré by mohli prekonať doterajšie rekordy. Búrku sprevádza silný vietor a jej dôsledky zasiahli aj dopravu, dodávky elektriny a viaceré veľké podujatia.
Japonská meteorologická agentúra (JMA) už v nedeľu upozornila, že dážď a vietor budú silnieť ešte pred príchodom tajfúnu. „Celkové zrážky do utorka by mohli prekročiť priemerný mesačný úhrn zrážok za september, čo by viedlo k rekordne silným dažďom,“ uviedla agentúra.
Tajfún sa nachádzal približne 110 kilometrov od Hačidžódžimy, jedného z najvzdialenejších ostrovov patriacich k Tokiu, pričom rýchlosť vetra dosahovala 144 kilometrov za hodinu. JMA a miestne úrady varovali obyvateľov pred silnými zrážkami a možnými zosuvmi pôdy.
V susednej prefektúre Čiba zostalo v pondelok bez elektrickej energie viac ako 4-tisíc domácností. Narušená bola aj letecká doprava. Japan Airlines zrušili 120 vnútroštátnych a 15 medzinárodných letov, zatiaľ čo All Nippon Airways zrušili 140 vnútroštátnych spojov.
Obmedzenia zasiahli aj železničnú dopravu v Tokiu a okolitých regiónoch, kde prevádzkovatelia prerušili premávku na niektorých tratiach.
Pre tajfún predčasne ukončili aj Tokyo Game Show, jeden z najväčších svetových veľtrhov videohier, ktorý sa začal vo štvrtok a pondelok mal byť jeho posledným dňom. V prefektúre Čiba zrušili aj veľký hudobný festival pod holým nebom a plánovaný bejzbalový zápas.
Zdroj: SITA.sk - Tajfún Dujuan zrušil v Japonsku stovky letov, úrady varujú pred rekordnými zrážkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémne počasie Tajfún
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