Tajfún Jagi si vo Vietname vyžiadal najmenej 14 mŕtvych, viac než tri milióny ľudí zostali bez elektriny

8.9.2024 (SITA.sk) - Najmenej 14 ľudí zomrelo a 176 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako sever Vietnamu zasiahol tajfún Jagi, informujú tamojšie médiá.Živel tiež zanechal viac ako tri milióny ľudí bez elektriny, spôsobil škody na poľnohospodárskej pôde a viedol k zrušeniu stoviek letov.Tajfún dosiahol vietnamskú pevninu v provinciách Quang Ninh a Haiphong v sobotu popoludní, pričom ho sprevádzal vietor o rýchlosti do 149 kilometrov za hodinu. Do nedele rána napokon zoslabol na tropickú depresiu.Vietnamský meteorologický úrad však napriek tomu predpovedal silný dážď na severe a v strede krajiny a vydal výstrahy pred záplavami, prívalovými povodňami a zosuvmi pôdy.Jagi sa v stredu ešte ako búrka prehnal cez severozápadné Filipíny, kde zanechal najmenej 20 mŕtvych a 26 nezvestných. Následne sa presunul do Číny, kde si tiež vyžiadal troch mŕtvych a takmer stovku zranených.Podľa vietnamských úradov bol tajfún Jagi jeden z najsilnejších v regióne za ostatné desaťročie.