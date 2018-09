Tajfún Mangkhut zasiahol po Filipínach aj Čínu, sú prví zranení

Na snímke pohľad na silný vietor v prístave Victoria počas vyčíňania tajfúnu Mangkhut 16. septembra 2018 v Hongkongu. Počet obetí ničivého tajfúnu Mangkhut, ktorý v sobotu zasiahol severnú časť Filipín, vzrástol na 28. V nedeľu tajfún zamieril k husto osídleným oblastiam Hongkongu a južnej Číny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong/Manila 16. septembra (TASR) - Tajfún Mangkhut zasiahol v nedeľu popoludní južnú Čínu po tom, ako sa so silným vetrom a prívalovými dažďami prehnal cez severné Filipíny, kde si zosuvy pôdy a záplavy vyžiadali najmenej 28 obetí na životoch.Pred príchodom tajfúnu evakuovali v čínskej provincii Kuang-tung takmer pol milióna ľudí, v Macau po prvý raz uzavreli kasína a v Hongkongu úrady varovali ľudí, aby nechodili do prístavu Victoria Harbour, kde vlny bičovali nábrežie spevnené vrecami s pieskom, informovala agentúra AP.Mangkhut prešiel nad pevninu v meste Tchaj-šan v Kuang-tungu okolo 17.00 h miestneho času (11.00 h SELČ), sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 162 kilometrov za hodinu.Z regiónu už hlásili viac než 100 zranených, keď silný vietor vyvracal stromy, rozbíjal okná, strhával strechy a celé ulice i oblasti zaplavila voda miestami vysoká po pás, uviedol denník South China Morning Post.V Hongkongu, v ktorého okolí sa podľa správ hladiny zdvihli až o tri metre, ostalo v dôsledku poškodených vedení 7000 ľudí bez elektriny, uviedla agentúra DPA.Čínske úrady varovali, že Mangkhut môže byť najsilnejším tajfúnom v krajine v tomto roku, a vydali pred ním červenú výstrahu najvyššieho stupňa. Podľa štátneho meteorologického ústavu bude zasiahnutý husto obývaný región vystavenýpričom úrady by sa mali pripraviť na možné pohromy.Tajfún narušil aj dopravu. Zrušené boli stovky letov a v provinciách Kuang-tung a Chaj-nan zrušili prevádzku všetkých rýchlovlakov i niektoré ďalšie železničné spojenia. Desaťtisíce rybárskych plavidiel sa vrátili do prístavov a zastavili sa aj stavebné práce.