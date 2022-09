Tajfún Nanmadol dosiahol japonskú pevninu, meteorológovia varujú pred povodňami a zosuvmi pôdy

tajfún

Nanmadol

Povodne a zosuvy pôdy

Bez elektriny

18.9.2022 (Webnoviny.sk) - Silnýdosiahol japonskú pevninu. Do regiónu priniesol silný vietor a lejaky, ktoré spôsobili výpadky elektriny, narušili dopravu a viedli k evakuácii tisícok ľudí.Japonský meteorologický ústav informoval, že Nanmadol dosiahol pevninu v meste Kagošima na ostrove Kjúšu a smeruje na sever, pričom ho sprevádza vietor s rýchlosťou 162 kilometrov za hodinu. Podľa predpovedí by mal v utorok dosiahnuť Tokio.Meteorológovia predpovedajú, že do pondelka napadá 50 centimetrov zrážok a varovali pred povodňami a zosuvmi pôdy. Obyvateľov v postihnutých oblastiach tiež upozornili na „bezprecedentné“ úrovne silného vetra a vĺn a vyzvali ich, aby sa včas evakuovali.V prefektúre Kagošima platí výstraha pred búrkou a vysokými vlnami, pričom ľudia by mali zostať v stabilných budovách na vyšších poschodiach. Viac ako 12-tisíc ľudí sa tam skrylo v evakuačných centrách. V susednej prefektúre Mijazaki svoje domovy opustilo zhruba 8-tisíc ľudí.Miestni predstavitelia informovali, že niekoľko ľudí utrpelo zranenia, televízia NHK hovorí o 15 zranených. Do nedeľňajšieho večera skončilo na Kjúšu podľa tamojšej energetickej spoločnosti bez elektriny 216 450 domov.Tajfún viedol k zrušeniu stoviek domácich letov a ďalšie zrušenia by mali nasledovať do utorka. Verejná doprava v mnohých oblastiach ostrova bola v nedeľu zastavená, rovnako aj rýchlovlaky. Zastavenie dopravy sa očakáva aj v pondelok v ďalších oblastiach na juhozápade.