V centre Košíc otvorila ZOO nové vzdelávacie zariadenie

Zoologická záhrada (ZOO) Košice otvorila v centre mesta nové vzdelávacie zariadenie. Za približne 45-tisíc eur z vlastných zdrojov a z grantových programov Via Carpatia a Interreg zrekonštruovala budovu v majetku mesta Košice.

Zariadenie bude slúžiť najmä na výchovu mládeže v oblasti zoológie a environmentálnej výchovy, v budúcnosti ho chcú sprístupniť aj verejnosti. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

18.9.2022 (Webnoviny.sk) -„Dom z roku 1903 sme získali do správy od nášho zriaďovateľa pred niekoľkými rokmi. Svojpomocne sme ho zo zlepšeného hospodárskeho výsledku a rôznych grantových schém v rámci rekonštrukcie a adaptácie pripravili do takej podoby, že sme mohli dnes ZOO dom otvoriť a sprístupniť nielen košickým školám,“ uviedol riaditeľ košickej ZOO Erich Kočner V interiéri domu vznikla stála teráriová expozícia, v ktorej dominujú varan obrovský z juhovýchodnej Ázie, ropucha obrovská z Južnej a Strednej Ameriky, a tiež niekoľko druhov hadov a leguán zelený. Okrem toho majú návštevníci k dispozícii multifunkčnú učebňa pre 30 žiakov a vytvorené bolo aj zázemie pre zamestnancov.„Máme za sebou ďalší projekt, ktorý pomohol pretransformovať verejný priestor k lepšiemu. Po 20 rokoch dostala budova nový šat, no hlavne tu vznikol priestor pre vzdelávanie detí, aby mali vzťah k zvieratám a učili sa zoológiu,“ uviedol na otvorení nového vzdelávacieho zariadenia primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).Po ďalšej fáze rekonštrukcie pribudne v pivnici takzvané nokturnárium – expozícia nočných živočíchov a insektárium, čiže expozícia hmyzu.Zoologická záhrada tak získa celkovo 200 metrov štvorcových novej expozičnej plochy pre rôzne živočíchy. ZOO má v ponuke celkovo osem vzdelávacích programov, pričom inšpiráciu čerpá najmä v zahraničí.