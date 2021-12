Tajfún Rai zabil vo Filipínach desiatky ľudí, evakuovali viac ako 300-tisíc obyvateľov (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tajfún Rai, ktorý postihol Filipíny, usmrtil najmenej 31 ľudí, v celých provinciách prerušil dodávky elektriny a telefónne spojenie a spôsobil rozsiahle škody, predovšetkým v centrálnej časti krajiny.Informovali o tom v sobotu filipínski predstavitelia. V piatok v noci sa búrka presunula nad Juhočínske more po tom, ako sa prehnala južnými a centrálnymi provinciami Filipín. Viac ako 300-tisíc ľudí evakuovali do bezpečia, čo podľa predstaviteľov krajiny pravdepodobne zachránilo veľa životov.Tajfún juhovýchodné pobrežie krajiny zasiahol už vo štvrtok večer, ale počet obetí a rozsah škôd ešte zostáva nejasný. Celé provincie sú totiž stále bez elektriny a telefónneho spojenia. Búrku sprevádzal vietor s rýchlosťou do 195 kilometrov za hodinu. Nárazový vietor dosiahol rýchlosť až 270 kilometrov za hodinu. Filipíny každoročne postihuje približne 20 búrok a tajfúnov.