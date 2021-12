Sudcovia by mali verejne vyjadrovať svoje názory, myslia si odborníci

Vysoká nedôvera obyvateľstva

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Sudcovia by sa mali verejne vyjadrovať a vstupovať do verejného priestoru so svojimi názormi. Ich prejav by však mal byť dôstojný, rozvážny a vždy pravdivý. Zhodli sa na tom odborníci slovenských a zahraničných inštitúcií na diskusii mimovládnej organizácie Via Iuris o slobode a zdržanlivosti vo verejnom prejave sudcu.Ako informovala mimovládka na svojej internetovej stránke, sudca by si mal byť pri svojom prejave vedomý, že reprezentuje súdnu moc na Slovensku.Via Iuris skonštatovalo, že v porovnaní s obdobím spred 10 – 15 rokov sú slovenskí sudcovia v súčasnosti pomerne aktívni vo verejnom priestore. Využívajú sociálne siete, píšu blogy, komunikujú s médiami, dávajú rozhovory, prostredníctvom petícií sa angažujú nielen v témach týkajúcich sa justície.„Sudcovia a sudkyne reprezentujú významné inštitúcie, a preto nie je možné opomínať, že spôsob ich verejného vystupovania ovplyvňuje dôveru ľudí v justíciu. Tá je na Slovensku dlhodobo mimoriadne nízka. Justícii nedôveruje viac ako 70 percent slovenského obyvateľstva,“ uviedla mimovládna organizácia. Vysvetlili, že Slovensko má základné rámce, ktoré čiastočne vymedzujú verejné vystupovanie sudcov (zákon o sudcoch a prísediacich, Zásady sudcovskej etiky, rozhodnutia Súdnej rady SR), chýbajú však podrobnejšie interpretačné pravidlá a rozhodnutia v konkrétnych prípadoch, ktoré by tieto rámce bližšie špecifikovali.„Holandské obyvateľstvo má vysokú dôveru v súdy. Až 76 percent verejnosti justícii dôveruje. Dôsledkom je, okrem iného, aj značná zodpovednosť sudcov a sudkýň, ktorí dbajú na to, aby o túto dôveru neprišli. To sa potom odráža aj v ich rozvážnom vystupovaní vo verejnom priestore. Otvorenejší sú vo veciach týkajúcich sa národnej justičnej politiky, naopak, pomerne zdržanliví sú v prípade účasti v politických diskusiách,“ pokračovala Via Iuris.Medzi krajinami západnej a východnej Európy je rozdiel v prístupe stanovenia rámcov pre slobodu prejavu sudcu či sudkyne. Napríklad v Nemecku môžu sudcovia a sudkyne komentovať aj politické otázky v širšom rámci, dokonca môžu kandidovať vo voľbách. Naopak, stredná a východná Európa má pravidlá pre takéto angažovanie sa sudcov nastavené užšie a striktnejšie.Sudcovia by sa mali podľa diskutujúcich aktívnejšie vyjadrovať v prípadoch, keď sa prijíma legislatíva, ktorá sa týka súdnictva a spravodlivosti. Naopak by si nemali zapájať do diskusií prostredníctvom médií, ktoré deformujú názory a ktoré sa neusilujú hľadať pravdu. „Diskusia na sociálnych sieťach môže byť veľmi citlivá, v istom ohľade až nebezpečná, pretože diskutujúci môžu byť potenciálni účastníci konania. Preto sa niektorí prikláňajú k názoru, že je vhodnejšie sa jej zdržať úplne. Podľa iných názorov však môže byť aktivita sudcov a sudkýň na sociálnych sieťach užitočná a zmysluplná, predovšetkým s ohľadom na vzdelávací potenciál takéhoto zapájania sudcov,“ dodala Via Iuris.V súvislosti so slobodou prejavu sudcu budú podľa diskutujúcich dôležitými rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý začal fungovať len v auguste tohto roku. Medzi jeho kompetencie patrí aj disciplinárne konanie voči sudcom. Významná bude aj úloha Súdnej rady SR pri vydávaní stanovísk týkajúcich sa etického kódexu a pri tvorbe návrhu nového etického kódexu, prípadne podrobnejších interpretačných pravidiel, ktoré by mohli niektoré čiastkové otázky vyriešiť.