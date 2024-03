Tají Pellegrini najväčšiu bilbordovú kampaň? Podľa TIS ju nie je možné presne vyčísliť

Pellegrini mal 700 bilbordov

Korčok minul 90-tisíc

Údaje zverejní vo výročnej správe

19.3.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentu a kandidát na prezidenta Peter Pellegrini Hlas-SD ) zrejme tají najväčšiu bilbordovú kampaň spomedzi kandidátov.Na svojej sociálnej sieti o tom informovala nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že to naznačujú dáta spoločnosti Kantar Media.Spoločnosť pre TIS pripravila prehľad platenej politickej reklamy za mesiac február a zmonitorovala 1 230 bilbordov s tematikou prezidentských volieb. Z tohto počtu by podľa prepočtov TIS mohol mať 700 Pellegrini.Ten však na svojom transparentnom účte nezverejnil platby za outdoor a v kampani má doposiaľ výdavky 155-tisíc. Podľa TIS by to v skutočnosti vrátane bilbordov mohla byť suma podobná sume kandidáta Ivana Korčoka, ktorý má aktuálne 423-tisíc eur.„Ten vo februári nakúpil 310 bilbordov, ďalších 150 mal iný prezidentský kandidát Ján Kubiš a stovku Krisztián Forró . Pellegrini a Korčok mali aj menšie množstvá drahých bigbordov a ďalších drahších reklamných formátov, ako je napr. reklama na autobusoch MHD," spresňuje TIS.Podľa TIS súčasne nie je možné presne vyčísliť Pellegriniho bilborodovú kampaň, pretože spoločnosť BigMedia zverejnila iba celkový počet predaných nosičov s politickou reklamou.Keďže zvyšní kandidáti pre TIS bez problémov vyčíslili svoje bilbordy, môže skonštatovať, že Pellegrini ich mal okolo 700, plus ďalšie väčšie formáty.„Kým Korčok minul vo februári na outdoor 90-tisíc eur, u Pellegriniho to mohlo byť viac," predpokladá organizácia a pre porovnanie uviedla, že Korčok mal vo februári na Prístavnom moste v Bratislave jeden bigboard, pričom Pellegrini ich mal dva. Organizácia podotkla, že ide o jednu z najdrahších reklám.„Marcová bilbordová kampaň stojí Korčoka podľa jeho transparentného účtu 142-tisíc eur, Pellegrini má aj v tomto mesiaci viditeľne viac reklamných plôch. Kým Korčok na bilbordy doteraz vynaložil 232-tisíc eur, outdoorová reklama predsedu Hlasu mohla vyjsť už na štvrť milióna. Náš odhad môže kandidát spresniť, ak zverejní podrobnosti kampane," dodáva TIS a súčasne pripomína, že Pelegriniho kampaň minulý týždeň vyhodnotili ako najmenej transparentnú.Jej problémom je podľa Transparency aj to, že na ňu vyzbieral len 250-tisíc eur a svojich darcov tají na straníckom účte strany Hlas-SD. Hodnota kampane podľa TIS vysoko prevyšuje uvedenú sumu.„Je otázka, z čoho vlastne predseda vládnej strany kampaň financuje. On samotný oznámil, že dodrží zákon a jeho strana darcov zverejní vo výročnej správe, to však bude až na budúci rok," uzatvára TIS.