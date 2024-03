Tento rok Slováci vyhrajú!

19.3.2024 (SITA.sk) -Značka Zlatý Bažant predstavila začiatkom roka 2023 veľkú inováciu, po 25 rokoch uviedla na slovenský trh nový slovenský ležiak Zlatý Bažant 12 %. Novinka sa tešila u Slovákov veľkej obľube, ktorá sa odzrkadlila aj v predajoch. Práve spojenie najobľúbenejšieho slovenského piva s najobľúbenejším slovenským športom sú predpokladom naje hlavným heslom Národnej spotrebiteľskej súťaže, ktorá. Strategické partnerstvo značky Zlatý Bažant a Slovenského zväzu ľadového hokeja je založené na rovnakých hodnotách, ktorými sú úcta, radosť, spájanie, dôvera a cieľavedomosť. "Tešíme sa z nášho partnerstva so SZĽH a že skalným fanúšikom piva a hokeja môžeme aj tento rok opäť ponúknuť súťaž plnú skvelých cien. Tak ako naše pivo, aj hokej spája rodinu, priateľov či známych a my sa tešíme, že im tieto chvíle spoločného fandenia môžeme spríjemniť," hovorí marketingový riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko Robert Kubička. Tohtoročné partnerstvo obľúbenej pivnej značky Zlatý Bažant so Slovenským Zväzom Ľadového hokeja (SZĽH) tak prinesie radosť, zábavu a skvelé ceny pred aj počas šampionátu.Vďakak Majstrovstvám v hokeji 2024 budú môcť spotrebitelia vyhrať hlavnú výhru –a ďalšie zaujímavé ceny.Fanúšikovia piva a hokeja sa môžu zapojiť do súťaže jednoducho, v obchodoch aj prevádzkach s čapovaným pivom. V obchodoch, supermarketoch, či na iných miestach predaja treba hľadať Zlatý Bažant so špeciálnym súťažným obalom. Ide o logo Národnej spotrebiteľskej súťaže 2024, ktoré zobrazuje hokejistu s heslom súťaže "Vyhrávajme spolu". Je umiestnené na produktoch Zlatý Bažant 12 %, Zlatý Bažant 10 %, Zlatý Bažant´73, a to na sklenenej fľaši alebo na plechovke.Po zakúpení Zlatého Bažanta v súťažnom balení treba vyhľadať špeciálny hrací kód pod korunkou na fľaši a pod otváračom na plechovke. Kód je možné zaregistrovať do súťaže cez web www.sutaz.zlatybazant.sk . Čím viac kódov hráč zaregistruje, tým vyššiu šancu má na výhru v súťaži. Hlavná cena, auto Škoda Karoq Sportline, sa žrebuje zo všetkých zaslaných kódov po ukončení súťaže. Ostatné výhry sa žrebujú každý týždeň s tým, že lístky na zápasy sa žrebujú iba prvých 7 týždňov do začiatku majstrovstiev.Vo vybraných prevádzkach dostanú hostia automaticky ku každému čapovanému pivu Zlatý bažant žreb s kódom, ktorý môžu rovnakým spôsobom zaregistrovať na súťažnom webe. Navyše počas trvania majstrovstiev budú prebiehať v prevádzkach akcie s okamžitými výhrami.Národná spotrebiteľská súťaž štartuje už 18.3.2024. a trvá do konca Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji do 31.5.2024. Viac sa dozviete na webe: https://sutaz.zlatybazant.sk/sk Informačný servis