Tajná dohoda s novou vládou o 50 miliónoch pre Bratislavu je nezmyslom, reagoval Vallo a poslancom adresoval odkaz

17.5.2023 (SITA.sk) - Tvrdenia Igora Matoviča Milana Vetráka o tom, že Bratislava má s novou vládou dohodu, že dostane 50 miliónov eur na úkor iných miest a obcí Slovenska, sú nezmyslom. Uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. „V snahe vyvolať závisť a v duchu najhorších tradícií ich predchodcov, opäť stavajú naše mesto proti zvyšku Slovenska. Ako Bratislavčania s tým máme dostatok negatívnych skúseností a nepotrebujeme ďalšie. Páni poslanci, ak už nedokážete byť užitoční, tak aspoň nášmu mestu neškoďte," vyhlásil primátor.Faktom podľa Valla je skutočnosť, že ak by Bratislava 50 miliónov eur skutočne dostala, bolo by to stále menej peňazí ako predošlá vláda mestu zobrala. „Pána Ľudovíta Ódora osobne nepoznám, stretol som ho raz v živote, aj to pred niekoľkými rokmi. Úprimne sa však na spoluprácu s jeho vládou teším," poznamenal primátor.Ako dodal, verí tomu, že po štyroch rokoch si do premiérskeho kresla zasadol človek, pre ktorého nebude Bratislava terčom zlomyseľnosti, ale ktorý sa aj na financovanie hlavného mesta dokáže pozrieť racionálne, bez predsudkov a bez emócií.