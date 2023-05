Spoločnosť LG oznamuje finančné výsledky za Q1 2023

17.5.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť LG Electronics Inc. (LG) oznámila tržby za prvý štvrťrok 2023 vo výške 20,4 bilióna KRW (14 miliard EUR). To predstavuje druhé najvyššie tržby za prvý štvrťrok. S prevádzkovým ziskom 1,5 bilióna KRW (1,02 miliardy EUR) ide zároveň o tretiu najvyššiu ziskovosť za prvý štvrťrok v histórii spoločnosti. Rekordné tržby odrážajú kroky spoločnosti zamerané na zásadné zlepšenie obchodnej štruktúry a prevádzkovej efektívnosti, zatiaľ čo ziskovosť ovplyvnili náročné globálne hospodárske podmienky.Podstatne sa zlepšila aj obchodná štruktúra spoločnosti, pričom stále sa rozširujúci segment B2B a nehardvérové obchodné oblasti, ako napríklad obsah a služby, dosiahli významný rast.Spoločnosť LG Home Appliance & Air Solution vykázala v prvom štvrťroku tržby vo výške 8,02 bilióna KRW (5,4 miliardy EUR) a prevádzkový zisk 1,02 bilióna KRW (700 miliónov EUR). Táto obchodná jednotka zároveň zaznamenala najvyššie tržby za prvý štvrťrok, pričom prevádzkový zisk po prvýkrát prekročil 1 bilión KRW (689 miliónov EUR).Pokračujúci rast bol do veľkej miery spôsobený rýchlym rozvojom segmentu B2B a predajom energeticky účinných produktov, ako sú tepelné čerpadlá a systémy na uskladnenie energie. Špičkové riešenia spoločnosti LG v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) prinášajú do domácností a podnikov vysoký výkon a energetickú účinnosť, čo odráža súčasné trendy na európskom trhu založené na prísnejších environmentálnych predpisoch. Spoločnosť sa zameriava na udržanie konkurencieschopnosti svojich prémiových spotrebičov, ako aj na posilnenie produktového radu dostupných výrobkov v reakcii na polarizáciu dopytu na trhu spolu s riadením svojej nákladovej štruktúry v záujme vyššej ziskovosti. Časť spoločnosti zaoberajúca sa predajom spotrebičov očakáva ďalší rast vďaka zameraniu sa na rastúci segment B2B a zrýchlenie segmentu služieb vrátane prenájmu a služieb starostlivosti, ktorý v Južnej Kórei za posledných päť rokov dosiahol priemernú ročnú mieru rastu 30 %.Spoločnosť LG Home Entertainment vykázala v prvom štvrťroku tržby vo výške 3,36 bilióna KRW (2,28 miliardy EUR) s prevádzkovým ziskom 200,3 miliardy KRW (136 miliónov EUR). Ziskovosť sa zlepšila vďaka efektívnemu riadeniu prevádzkových nákladov prostredníctvom lepšieho predpovedania dopytu. Napriek nižšiemu globálnemu dopytu po televízoroch, ktorý bol spôsobený najmä náročnými ekonomickými podmienkami v Európe, spoločnosť zaznamenala zvýšený predaj obsahu a služieb založených na platforme webOS, ktorá je k dispozícii na inteligentných televízoroch LG, a zároveň posilnila konkurencieschopnosť. Očakáva sa, že uvedenie prémiových produktov na trh v roku 2023 na čele s inováciami, ako sú nové modely televízorov LG OLED evo, udrží konkurenčnú výhodu spoločnosti LG Home Entertainment. Zároveň sa očakáva, že globálne uvedenie tzv. lifestylových obrazoviek, ktoré prinášajú odlišný dizajn a funkcie, zvýši predaj a posilní trh prémiových televízorov. Televízor LG OLED Objet Collection Posé bude tento rok uvedený aj vo viac ako 40 krajinách.Spoločnosť LG Vehicle Component Solutions dosiahla v prvom štvrťroku tržby vo výške 2,39 bilióna KRW (1,6 miliardy EUR) s prevádzkovým ziskom 54 miliárd KRW (36,7 milióna EUR). Táto obchodná jednotka zaznamenala v prvom štvrťroku 2023 historicky najvyššie tržby. Pokračujúca dynamika ziskovosti z minuloročného štvrtého štvrťroka a pokračujúce úsilie o posilnenie globálneho dodávateľského reťazca viedli v prvom štvrťroku k ďalšiemu zvýšeniu ziskovosti vďaka nevybaveným objednávkam na automobilové diely vo výške 80 biliónov KRW (54,3 miliardy EUR). Napriek neistote, ktorá ovplyvňuje globálny automobilový priemysel, sa očakáva nárast dopytu po elektrických vozidlách. Spoločnosť LG Vehicle component Solutions si udrží svoju konkurenčnú výhodu na základe robustného portfólia pozostávajúceho z automobilových informačných a zábavných systémov, e-Powertrain, svetlometov a špecifických riešení.Spoločnosť LG Business Solutions zaznamenala v prvom štvrťroku lepšie tržby vo výške 1,48 bilióna KRW (1 miliarda EUR) s prevádzkovým ziskom 65,7 miliardy KRW (144,6 milióna EUR). Stabilný rast je spôsobený aktívnou reakciou na akademický sezónny dopyt prostredníctvom konkurenčných produktov vrátane nových notebookov LG Ultraslim. Zlepšila sa aj konkurencieschopnosť výrobkov a prevádzková efektívnosť. Spoločnosť sa plánuje zamerať na rozšírenie svojho podnikania v oblasti IT zobrazovania s prispôsobiteľnými riešeniami a na identifikáciu potenciálneho dopytu zákazníkov. Spoločnosť tiež plánuje urýchliť rozvoj nových obchodných segmentov, najmä v Južnej Kórei. Nové produkty, ako sú roboty (LG Future Park v Gumi) a nabíjačky elektrických vozidiel (LG Digital Park v Pyeongtaek), budú plne integrované do výrobných systémov spoločnosti LG.Informačný servis